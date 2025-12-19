ETV Bharat / state

शहडोल में CPR न मिलने से मरीज की मौत, वार्ड बॉय के भरोसे निजी अस्पताल, डॉक्टर नदारद

शिकायत करने वाले शख्स दिनेश कुमार जैन ने बताया कि "उनके भाई कमलेश जैन जो कि गुरु नानक चौक के पास रहते थे. 17 दिसंबर की रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजनों ने आनन फानन में उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया. जहां उनका इलाज तो चालू हुआ, लेकिन वहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, तो मौके मौजूद अस्पताल स्टाफ ने बिना की डॉक्टर के कमलेश जैन का इलाज शुरू कर दिया. समय पर उचित इलाज न मिलने की वजह है, मरीज की मौत हो गई."

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके मरीज की मौत हो गई है. उन्होंने इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में भी दर्ज कराई है. साथ ही अस्पताल में भी जमकर हंगामा मचाया था. परिजन का आरोप है कि "उनके मरीज का इलाज डॉक्टर की जगह वार्ड बॉय ने किया, जिससे मरीज की जान नहीं बच सकी और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. फिलहाल, पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है.

समय पर उचित इलाज न मिलने से मरीज की मौत (ETV Bharat)

'उचित इलाज न मिलने से मरीज की मौत'

भाई की मौत अस्पताल की लापरवाही से हुई है. यह आरोप लगाते हुए दिनेश कुमार जैन ने कहा, "मैं अस्पताल स्टाफ को बोलता रहा कि भाई को सीपीआर दो, लेकिन उन्होंने सीपीआर नहीं दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. हद तो तब हो गई जब अस्पताल वाले भाई की मौत हो जाने के बाद उसे आईसीयू वार्ड में ले गए और अपना पर्दा वगैरा लगा करके कुछ करने लगे. मैंने पूछा क्या कर रहे हो इस पर उन्होंने कहा कि सीपीआर दे रहे हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि नीचे तो आपने दिया नहीं जब मैंने कहा अब उन्हें सीपीआर दे रहे हो.

'मृतक के परिजन से अस्पताल में बदसलूकी'

क्या हुआ है मेरे भाई को तो वह बोले खत्म हो चुके हैं. मैंने कहा कि फिर उन्हें अब सीपीआर क्यों दे रहे हो. इसके बाद जब वाद विवाद बढ़ने लगा तो अस्पताल स्टाफ के साथ हंगामा होने लगा और कुछ गुंडे बुलाकर उनके साथ धक्का मुक्की करवाई. बाद में पता चला कि जो व्यक्ति इलाज कर रहा था. वो डॉक्टर नहीं है बल्कि वार्ड बॉय है." परिजन की मांग है कि अस्पताल के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए. उनका कहना था कि जिस तरह से उनके परिजन की मौत हुई है, किसी और के साथ ऐसा ना हो."

अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा

इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया है. वहीं, मृतक के भाई ने कोतवाली थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की. मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक उपेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि "अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत की शिकायत मिली है. परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा."