870 ग्राम की थी बच्ची, जन्म के तीसरे दिन से दिया कंगारू मदर केयर, 58 दिन बाद घर लौटी
शहडोल में 870 ग्राम की बच्ची को मिला नया जीवन, 58 दिन बाद परिवार के साथ अस्पताल से घर लौटी. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:27 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 10:34 PM IST
शहडोल: शहडोल जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है. अपने अथक प्रयास और मेहनत से 870 ग्राम वजन की प्री मेच्योर बेबी को नया जीवन मिल गया है, जिसके बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बच्ची अब अपने घर सकुशल लौट गई है.
बच्ची को मिला नया जीवनदान
शहडोल सिविल सर्जन डॉक्टर शिल्पी सराफ बताती हैं कि "शहडोल जिले के जयसिंहनगर तहसील के ग्राम बाराछ की रहने वाली स्वरूपा सेन, जिसको 15 जुलाई को ब्यौहारी सिविल अस्पताल से जिला अस्पताल शहडोल रेफर के किया गया था. जिला अस्पताल पहुंचने के 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने बच्ची को जन्म दिया, जन्म के समय बच्ची का वजन 870 ग्राम था, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. दिल की धड़कन भी कमजोर थी, बच्ची के क्रिटिकल हालत को देखते तत्काल उसे एसएनसीयू वार्ड में उसे भर्ती किया गया और सीपैप मशीन से सांस लेने में मदद की गई, फेफड़ों के अपरिपक्व होने के कारण बच्ची को जरूरी दवाएं भी दी गई."
बच्ची को 30 दिनों तक सीपैप मशीन के सहारे रखा गया
अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तत्परता से बच्ची की जान बची है. बच्ची को खून की कमी भी हुई उसे चार बार ब्लड भी दिया गया. बच्ची को 30 दिनों तक सीपैप मशीन के सहारे रखा गया, खास बात ये रही कि वेंटीलेटर की जरूरत पड़े बिना ही उपचार जारी रखा गया और उसकी जान बचाने में सफलता मिली है.
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बताया जा रहा है कि बच्ची की देखभाल के लिए जन्म के तीसरे दिन से ही कंगारू मदर केयर (केएमसी) शुरू कर दिया गया है. बच्ची की मां को भी डॉक्टर और नर्सों ने उसकी विधि समझाई, जिससे वो नियमित रूप से बच्ची की देखभाल में सहयोग करती रही. बच्ची के उपचार के कई दिनों के बाद जब फॉलो अप वजन 12 अक्टूबर को किया गया तो बच्ची का वजन 1.7 किलो पाया गया और वो स्वस्थ मिली. बच्ची का 58 दिनों के उपचार के बाद जब वो स्वस्थ्य हो गई उसका वजन बढ़ने लगा तो उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई.
मां ने कहा मेरी बच्ची की जान बच गई
शहडोल जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ नर्स के अथक प्रयास से प्रीमेच्योर बेबी की जान बचाने और सकुशल घर लौटने पर उनके माता-पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बच्ची के स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने के बाद मां स्वरूपा सेन बताती हैं कि "जब वो अस्पताल में आई थीं, तो 2 घंटे बाद उनके बच्ची का जन्म हो गया था, बच्ची का वजन बहुत कम था और ऐसा लग रहा था की बच्ची अब न बच पाएगी, लेकिन तुरंत बेहतर उपचार की वजह से अब उनकी बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, उसका वजन भी बढ़ चुका है और अब वो अपनी बच्ची के साथ घर जा रही है."