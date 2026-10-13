ETV Bharat / state

870 ग्राम की थी बच्ची, जन्म के तीसरे दिन से दिया कंगारू मदर केयर, 58 दिन बाद घर लौटी

बच्ची को मिला नया जीवनदान, 58 दिन बाद घर लौटी बच्ची ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है. अपने अथक प्रयास और मेहनत से 870 ग्राम वजन की प्री मेच्योर बेबी को नया जीवन मिल गया है, जिसके बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बच्ची अब अपने घर सकुशल लौट गई है.

बच्ची को मिला नया जीवनदान