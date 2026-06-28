नशे के खिलाफ शहडोल पुलिस का बड़ा एक्शन, लाखों का गांजा पकड़ाया

नशे के खिलाफ शहडोल पुलिस का बड़ा एक्शन, लाखों का गांजा पकड़ाया
शहडोल में पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन, दो जगहों से जब्त किया भारी मात्रा में गांजा, अनुमानित दाम लाखों रुपए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 12:47 PM IST
शहडोल: नशे के खिलाफ शहडोल पुलिस का एक्शन जारी है. शहडोल के जयसिंहनगर थाना और ब्यौहारी थाने की पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 267 किलो गांजा पकड़ा है. जिसकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहडोल रूट को नशे के कारोबार के लिए किस तरह से उपयोग किया जा रहा है.
नशे के खिलाफ एक्शन
शहडोल के जयसिंहनगर थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जयसिंहनगर मानपुर टेटका मार्ग पर गांजे की तस्करी की जा रही है और गांजा से भरी गाड़ी गुजरने वाली है. जिस पर जयसिंहनगर थाने की पुलिस ने मानपुर टेटका मार्ग पर घेराबंदी कर दी. इस दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक और उसमें सवार अन्य व्यक्ति वाहन को जंगल की ओर ले जाकर छोड़कर मौके से फरार हो गए.
जब्त गांजा की कीमत लाखों रुपए
जब जयसिंहनगर थाने की पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उस स्कॉर्पियो से 5 प्लास्टिक की बोरियों में टोटल 140 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ. साथ ही घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए है. इसे भी जब्त किया गया है. जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही है. इस संबंध में जयसिंहनगर थाना के ज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.
ब्योहारी में 127 किलो गांजा जब्त
जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा ने बताया की "करीब 140 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है विवेचना जारी है. इसी तरह की घटना में उसी दिन ब्यौहारी थाने की पुलिस ने भी किया. ब्यौहारी थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक क्विंटल 27 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा. साथ ही तस्करी के लिए जिस गाड़ी ब्रेजा कार का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भी जब्त किया है."
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई
इस घटना को लेकर बताया जा रहा की मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की एक ब्रेजा कार में अवैध गांजा लेकर मानपुर की ओर से ब्यौहारी की ओर बेचने के लिए लाया जा रहा है. सूचना जैसे ही ब्यौहारी थाने की पुलिस को मिली मानपुर रोड स्थित फॉरेस्ट हाउस के पास घेराबंदी कर दी, पुलिस को देखकर कार सवार आरोपी वाहन छोड़कर जंगल की ओर भाग गए. तलाशी के बावजूद आरोपी नहीं मिले, जब वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखी काले रंग की बोरियों को निकाला गया, तो उससे छोटे-छोटे पैकेटों में एक क्विंटल 27 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ.
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जब्त गांजा की कीमत करीब 13 लाख
जिसकी अनुमानित कीमत ₹12 लाख 70 हजार बताई गई. पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर लिया है, अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है. आरोपियों की तलाश भी जारी है. ब्यौहारी थाना प्रभारी जियाउल हक्का कहना है की "एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जांच जारी है, फरार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, जल्द ही पकड़ लिया जाएगा."