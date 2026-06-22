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शहडोल में कोयला माफियाओं पर महाप्रहार, 1000 टन कोयला किया जब्त

शहडोल पुलिस की अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ छापामार कार्रवाई, कोल यार्ड में 45 लाख का माल जब्त. माफियाओं में मचा हड़कंप.

shahdol action against coal mafia
शहडोल में 1 हजार टन अवैध कोयला जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 12:35 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए का 1000 टन अवैध कोयला जब्त किया है. पुलिस के मुताबिक कोयला यार्ड में अवैध रूप से रखा गया था. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

कोयला माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

ब्योहारी थाना पुलिस ने टिहकी स्थित एक कोल यार्ड में दबिश दी और कोयले से संबंधित दस्तावेज की जांच की, लेकिन मौके पर वैध दस्तावेज नहीं दिए जा सके. जिसके बाद पुलिस ने कोयला जब्त करके जांच शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के बाद क्षेत्र के कोयला कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

police raid on coal mafia
शहडोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 45 लाख का अवैध कोयला किया जब्त (ETV Bharat)

मुखबिर से मिली थी अवैध कोयले की जानकारी

शहडोल के ब्यौहारी थाने की पुलिस ने अवैध रूप से संग्रहित एक हजार टन कोयला जब्त किया है, पुलिस को 19 जून को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि टिहकी स्थित कोयला यार्ड में अवैध रूप से कोयला संग्रहित किया गया है, सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां लगभग 1 हजार टन कोयला संग्रहित पाया गया.

सूचना मिलते ही ताबड़तोड़ एक्शन

टिहकी यार्ड में मौके पर उपस्थित मैनेजर से कोयले से संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, कोयले के वैध स्वामित्व भंडारण के संबद्ध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने और चोरी अथवा अवैध खनिज होने की आशंका के आधार पर पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में बीएनएसएस के तहत कोयला जब्त कर पुलिस कब्जे में ले लिया है.

थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया, "टिहकी में स्थित कोल यार्ड के फील्ड में पड़े कोयले संबंधी दस्तावेजों की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिसपर करीब 45 लाख का एक हजार टन कोयला जब्त की गई है. दस्तावेज की जांच के आधार पर जांच जारी है."

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