महंगी बाइक चुराकर कर देते थे पुर्जा पुर्जा, मोटी कमाई के लिए बेचते थे पार्ट्स
शहडोल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गैरेज में चोरी की गाड़ियों को काटकर बेचते थे पार्ट्स.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 2:21 PM IST
शहडोल: अमलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 7 बाइक बरामद की हैं. आरोपी बाइक चोरी कर उसके पार्ट्स निकाल कर अन्य गाड़ी में लगा देते थे और मोटी कमाई करते थे. पुलिस अब इस गैंग के अन्य साथियों की तलाश कर रही है.
बाइक चोर गैंग का खुलासा
पूरा मामला अमलाई थाना क्षेत्र का है. जांच में सामने आया है कि बाइक चोर के गिरोह के सदस्य शादी पार्टी और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों के बाहर नजर रखते थे. इस दौरान बिना लॉक वाली बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाते थे. चोर गिरोह की सबसे खास बात यह थी कि आरोपी बिना चाभी के ही डायरेक्ट कनेक्शन कर बाइक स्टार्ट कर लेते थे, कुछ ही मिनट में मौके से बाइक लेकर फरार हो जाते थे.
गैरेज से होता था पार्ट्स सेल
बाइक चोरी गैंग में आरोपी अमन की भूमिका बड़ी अहम बताई जा रही है. वो अनलॉक बाइक को तकनीकी तरीके से डायरेक्ट कर स्टार्ट करता था, जबकि दीपू उसका सहयोग करता था. चोरी के बाद बाइक मंगेश सिंह के गैरेज पहुंचाई जाती थी, जहां उनके पार्ट्स अलग कर दूसरी बाइक में लगाए जाते थे. इस पूरे नेटवर्क में फरार आरोपी नमन केवट भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरी की बाइक मंगेश की गैरेज से बरामद की है. जबकि तीन अन्य बाइक अलग-अलग स्थान में जब्त की गई है, बरामद वाहनों में बुलेट, स्कूटी सहित कई महंगी बाइक शामिल हैं.
अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस के मुताबिक, सभी वाहन ओपीएम कॉलोनी, बकहो और आसपास के क्षेत्र में चोरी किए गए थे, इन मामलों में बीते तीन माह के दौरान कई शिकायतें भी दर्ज हुई थी. पुलिस जांच में यह बात भी सामने आया है कि गिरोह का सक्रिय सदस्य अमन पहले गुजरात में मंदिर से प्रतिमा चोरी के मामले में भी पकड़ा जा चुका है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.
- लग्जरी स्लीपर बस से 10 सेकेंड में CRPF जवान के 13 लाख के गहने चोरी, CCTV में कैद
- भोपाल में काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठी कांग्रेस, बीजेपी पर लगाया सीट चोरी का आरोप
अमलाई थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने कहा, "बाइक चोरी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दो की तलाश की जा रही है. चोरी की बाइक जब्त कर कार्रवाई की गई है."