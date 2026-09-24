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शहडोल पुलिस का फिल्मी एक्शन, लुटेरों को दबोचने किरायेदार बन की रेकी

शहडोल पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने पहुंची धार, पड़ोस में किराए का कमरा लेकर किया रेकी, फिर इनामी 2 आरोपियों को पकड़ा. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला.

SHAHDOL ROBBERY ACCUSED ARRESTED
शहडोल पुलिस फरार 2 आरोपी को धार से पकड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 12:28 PM IST

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शहडोल: पुलिस ने लूट और एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए फिल्मी स्टाइल में एक्शन लिया है. शहडोल पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी धार जिले में में छिपे हुए हैं. जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंच गई, लेकिन वे कमरे पर नहीं मिले. फिर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस किराए का कमरा लेकर रेकी की. इसके बाद फिल्मी स्टाइल में उन्हें पकड़ लिया.

सिविल ड्रेस में घूमते रहे पुलिस जवान

खैरहा थाना क्षेत्र के लूटकांड मामले में फरार आरोपी शनि दीवान और उसका साथी सीधी जिले में छिपा हुआ था. इसकी सूचना खैरहा पुलिस को मिली. खैरहा थाना प्रभारी उमाशंकर चतुर्वेदी ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की और उसे सीधी भेज दिया. टीम जब आरोपियों के ठिकाने पर पहुंची तो दोनों घर पर नहीं मिले. इसके बाद पुलिस आरोपियों के लौटने का इंतजार करने की प्लानिंग की और पास में ही किराए का कमरा ले लिया. वहीं से रेकी शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, आरोपी दो दिनों तक कमरे पर नहीं पहुंचे. जैसे ही तीसरे दिन आरोपी रूम पर पहुंचा तो पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों को दबोच लिया. इस दौरान पुलिस टीम सिविल ड्रेस में इनकी निगरानी कर रही थी.

लूट के मामले में थे फरार

खैरहा थाना प्रभारी उमाशंकर चतुर्वेदी ने बताया, "शनि 11 जुलाई 2026 को पिकअप चालक से हुई लूट के मामले में फरार था, बाइक सवार दो बदमाशों ने चालक को रोककर नगदी और दस्तावेज लूट लिए थे. घटना के कुछ घंटे बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि शनि फरार चल रहा था. उसे बाद में फरार घोषित किया गया था. अब उसे सीधी जिले से बड़े प्लानिंग के साथ दबोच लिया गया है."

दूसरा आरोपी विकास जायसवाल जैतपुर और अमलाई थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहा था. पुलिस ने मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया है.

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