पहले प्यार फिर दुराचार, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, शहडोल पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार
शहडोल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अश्लील वीडियो बनकर दुराचार करने वाला आरोपी यूपी से गिरफ्तार, पुलिस ने इनाम किया था घोषित.
शहडोल: प्रेमजाल में फंसाकर युवती से दुराचार करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को शहडोल पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी की तलाश में पुलिस लंबे समय से अलग-अलग इलाकों में दबिश दे रही थी. कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है.
शादी का झांसा देकर युवक ने किया दुराचार
यह मामला शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र का है. यहां एक युवक ने क्षेत्र की युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया फिर शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाया. आरोपी ने लड़की का भरोसा जीतकर उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. इसके बाद वह वीडियो को सर्कुलेट करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और जब चाहे तब उसके साथ दुराचार करता था. जब महिला ने शादी करने को कहा तो वह मुकर गया. जिसके बाद युवती ने उसकी शिकायत धनपुरी थाने में कर दी.
आरोपी पर हजार रुपए का इनाम घोषित
युवती की शिकायत पर धनपुरी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता से संबंधित कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. साथ ही मामले की विवेचना शुरू कर दी. वहीं मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था. एसपी शहडोल के निर्देश पर आरोपी पर 5000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित कर दिया गया. पुलिस ने भी आरोपी की तलाश तेज कर दी गई.
उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया आरोपी
शिकायत दर्ज होने के बाद एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया. जिसने आरोपी की गहनता से तलाश शुरू की. इस बीच पुलिस को सूचना मिली की आरोपी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी के निवास स्थल तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लिया और अपने साथ शहडोल लेकर आई. आरोपी पेशे से ड्राइवर है. इस पूरे घटनाक्रम पर एसडीओपी धनपुरी विकास पांडे का कहना है कि "एक युवती को शादी का झांसा देकर दुराचार करने वाले फरार आरोपी को धनपुरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है."