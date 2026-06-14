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शहडोल में पेट्रोल डीजल बढ़ा रही परेशानी, ज्यादातर पेट्रोल पंप शटडाउन, लोग हो रहे परेशान

शहडोल में अधिकांश पेट्रोल पंप हुए ड्राई, शनिवार से पेट्रोल-डीजल के लिए लोग हो रहे परेशान. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL PETROL AND DIESEL CRISIS
शहडोल में पेट्रोल-डीजल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 3:43 PM IST

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शहडोल: पेट्रोल और डीजल को लेकर इन दिनों शहडोल में लोगों का हाल बेहाल है, ज्यादातर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं. लोगों की गाड़ियां कहीं पर भी खड़ी हो जाती हैं, आलम ये है कि बीते शनिवार की शाम से जिला मुख्यालय के अधिकतर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं.

शहडोल में पेट्रोल-डीजल संकट

शहडोल से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर बाइक के माध्यम से हर दिन यात्रा करके जिला मुख्यालय जाने वाले प्रकाश द्विवेदी बताते हैं, "एक दौर था जब पेट्रोल और डीजल के लिए अपने मनचाहे पेट्रोल पंप पर जाते थे, और जितना मन होता था पेट्रोल और डीजल डलवा लेते थे. इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होती थी, कि कहीं वह पेट्रोल पंप बंद ना हो लेकिन अब एक दौर ऐसा भी है कि घर से निकलने से पहले पता करना पड़ता है कि कि किस पेट्रोल पंप में तेल मिल जाएगा या नहीं.

पेट्रोल-डीजल के लिए लोग हो रहे परेशान (ETV Bharat)

शहडोल में अधिकतर पेट्रोल पंपों का हाल बेहाल है. कभी किसी पेट्रोल पंप पर तेल मिल गया तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो अधिकतर पेट्रोल पंप पर शटडाउन जैसे हालात बन चुके हैं. जिसकी वजह से आम लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."

SHAHDOL PETROL AND DIESEL CRISIS
लंबे इंतजार के बाद लोगों को नहीं मिला पेट्रोल (ETV Bharat)

बीती रात पेट्रोल को लेकर अफरा तफरी

बीते शनिवार को शहडोल में कुछ ऐसे ही हालात बन गए थे, जब पेट्रोल के लिए लोग जमकर परेशान होते नजर आए. शनिवार को अधिकतर पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहा था. शाम को तो कुछ ऐसा हुआ कि लोग डिब्बे से कहीं से जुगाड़ करके लाकर के गाड़ियों में तेल डालते नजर आए, इतना ही नहीं कुछ लोग तो दूसरी गाड़ियों से उधारी में लाकर के खड़ी गाड़ियों में तेल डालकर के अपने घर तक पहुंचा रहे थे.

SHAHDOL PETROL PUMPS SHUT DOWN
शहडोल में अधिकांश पेट्रोल पंप हुए ड्राई (ETV Bharat)

लंबे इंतजार के बाद भी परेशान हुए लोग

स्थानीय निवासी शाहिद बताते हैं, "पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है और मोटर साइकिल में तेल नहीं है. उनकी गाड़ी पिछले कई घंटे से पेट्रोल पंप के पास ही गाड़ी खड़ी थी, यहां तेल ही नहीं था और गाड़ी में भी तेल नहीं था. पेट्रोल पंप पर डिब्बा लेकर जाते हैं तो तेल नहीं मिलता है. पेट्रोल पंप वाले बोल देते हैं की टंकी ही सीज हो जाएगी. शाम तक जब तेल नहीं मिला तो शाहिद ने अपने दोस्त की गाड़ी से तेल निकाल कर के उसमें डाल करके उसे घर तक पहुंचाया."

SHAHDOL FARMERS NEED DIESEL
किसानों को हो रही डीजल की परेशानी (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी अविनाश बताते हैं, "शनिवार से तो ज्यादातर पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बीती रात कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी भीड़ देखने को मिली. कई घंटे तक लोग पेट्रोल का इंतजार कर रहे थे लेकिन टंकी में पेट्रोल ही नहीं था. रविवार को भी अधिकतर पेट्रोल पंप का यही हाल है, यहां कुछ पेट्रोल पंप तो ऐसे भी हैं जहां लंबे समय से पेट्रोल ही नहीं है." खेती किसानी के दौर में पेट्रोल और डीजल की कमी से खेती पर भी इसका असर पड़ रहा है.

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