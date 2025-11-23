इंसानों वाली खतरनाक बीमारी से अंधा हुआ डॉग, जबलपुर में स्पेशलिस्ट कर रहे डॉलर का ट्रीटमेंट
शहडोल में डॉलर डॉग को हुई शुगर की बीमारी, चली गई आंखों की रोशनी, डॉग मालिक जबलपुर में स्पेशलिस्ट से करा रहा इलाज.
शहडोल: शुगर की बीमारी आजकल आम हो चली है. ज्यादातर लोगों में शुगर की बीमारी देखने को मिलती है, जिससे लोग परेशान भी रहते हैं. आए दिन इस बीमारी से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन भी करते नजर आते हैं, लेकिन ये शुगर की बीमारी इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों को भी अपने चपेट में ले रही है. ताजा मामला शहडोल से आया है, जहां एक पालतू कुत्ते को शुगर हो गया. जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई.
डॉग को शुगर, चली गई आंखों की रोशनी
इंसानों में शुगर की बीमारी तो आपने बहुत सुनी होगी. आपके आसपास ही इसके कई मरीज मिल भी जाएंगे, लेकिन किसी डॉग में शुगर की बीमारी और वो भी उसकी वजह से आंखों की रोशनी चले जाना आपने बहुत कम ही सुना होगा. ताजा मामला शहडोल के धनपुरी नगर रेलवे कॉलोनी का है. यहां सूरज श्रीवास्तव के पालतू कुत्ते (डॉलर) को शुगर की बीमारी हो गई है. जिसकी वजह से उसके आंखों की रोशनी भी चली गई है. अब सूरज श्रीवास्तव अपने पालतू डॉग का इलाज डॉग स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवा रहे हैं.
डॉग में शुगर कैसे पता चला?
सूरज श्रीवास्तव को लोग डॉग लवर भी मानते हैं. उन्होंने एक डॉग पाल रखा है. वह उनके परिवार के सदस्य की तरह साथ में रहता है. अचानक से डॉग को देखने में दिक्कत महसूस होने लगी और कुछ ही दिनों में उसके आंखों की रोशनी ही चली गई. इससे सूरज डर गए और उन्होंने बिना समय गवाए शहडोल के वेटनरी डॉक्टर के पास डॉग को लेकर आए. जहां उसकी जांच की गई और जांच रिपोर्ट में डॉलर को ब्लड शुगर होना पाया गया. डॉक्टर ने बताया हाई ब्लड शुगर होने के चलते उसके आंखों की नसों पर गहरा असर पड़ा है. इसी वजह से आंखों की रोशनी चली गई है. इस खबर ने सूरज को झकझोर कर रख दिया है.
जबलपुर में चल रहा इलाज
जैसे ही डॉलर को हाई ब्लड शुगर होने की जानकारी मिली. सूरज उसे इलाज के लिए जबलपुर के वेटरनरी स्पेशलिस्ट के पास ले गए. वर्तमान में डॉलर का इलाज वहीं चल रहा है. उसे इंसुलिन जैसी दवाइयां भी दी जा रही है. सूरज कहते हैं कि "डॉलर उनके लिए सिर्फ एक पालतू डॉग नहीं है, बल्कि वह उनके परिवार का सदस्य है. उन्हें बचपन से ही डॉग पालने का शौक था. जानवरों से उनका गहरा जुड़ाव रहता है, लेकिन डॉलर की बीमारी ने तोड़कर रख दिया है. डॉलर एक बार फिर से ठीक हो जाए, इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं. सूरज डॉलर को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं.
डॉग में शुगर, कितना खतरनाक
डॉग स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूके मिश्रा कहते हैं कि "कुत्तों में भी शुगर की बीमारी होती है. हालांकि, मनुष्य की तुलना में कुत्तों में शुगर के केसेस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन होते जरूर हैं. इससे कुत्तों को उतना ही नुकसान होता है, जितना कि मनुष्य को होता है. अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो मनुष्य की तरह यह जानवरों को भी बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है. एक मनुष्य की तरह डॉग को भी केयर की जरूरत होती है."