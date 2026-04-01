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शहडोल में तेंदुए की मौत से हड़कंप, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल

शहडोल के गोहपारू वन परिक्षेत्र के पटोरी सर्कल के एक कुएं में तेंदुए के शावक का शव मिला, शव कुछ दिन पुराना बताया जा रहा.

SHAHDOL LEOPARD DEATH
शहडोल में तेंदुए की मौत से हड़कंप (Source : Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
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शहडोल: शहडोल जिले में अब तेंदुए की मौत से हड़कंप मच गया है. शव मिलने के बाद वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है, कि आखिर तेंदुए की मौत कैसे हुई है. हालांकि, शव की स्थिति बहुत खराब लग रही है. शव कुछ दिन पुराना लग रहा है, लेकिन तेंदुए की मौत ने एक बार फिर से वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

शहडोल में तेंदुए के शावक की मौत

शहडोल जिले के गोहपारू वन परिक्षेत्र के पटोरी सर्कल के एक कुएं में तेंदुए के शावक का शव मिला है. बताया जा रहा है कि पटोरी सर्कल के सकारिया बीट के पीएफ 683 के समीप बीट गार्ड सकारिया ने सुबह सुबह वन भ्रमण के दौरान रामप्रताप सिंह गोंड के खेत में मुंडेर वाले कुएं से गंध महसूस की. इस पर वन विभाग की गश्ती की टीम को शक हुआ और जब उन्होंने कुएं में देखा तो पानी में तैरता हुआ तेंदुए का शव दिखाई दिया. शव कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है.

SHAHDOL LEOPARD CUB CARCASS FOUND
शहडोल में तेंदुए के शावक की मौत (Source: Shahdol Forest Department)

शव सड़ चुका था, ये तेंदुए के शावक का शव है जिसकी उम्र लगभग 6 माह बताई जा रही है. मामले की सूचना तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. घटना स्थल को सुरक्षित किया गया, डॉग स्क्वाड ने घटना स्थल को सर्च किया. फिर शव को कुएं से बाहर निकाला गया जिसके बाद शव का पोस्ट मार्टम हुआ. इसके बाद शव का दाह संस्कार किया गया.

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शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पन्द्रे ने बताया कि "एक तेंदुए के शावक की कुएं में गिरने से मौत हुई है. घटनास्थल के निरीक्षण एवं सर्च के दौरान प्रथम दृष्टया यही लग रहा कि तेंदुआ शावक कुएं में गिरा जिसकी वजह से मर गया. जिस कुएं में शावक गिरा है कुएं में मुंडेर बनी हुई थी और एक स्थान पर मोटर रखने के लिए खाली जगह थी, हो सकता है वहां से गिरकर तेंदुआ के शावक की कुएं में डूबने से मौत हुई हो. अग्रिम विवेचना हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है. वन स्टाफ को गश्ती के निर्देश दिए गए हैं."

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