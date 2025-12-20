ETV Bharat / state

क्रिकेट छोड़िए, शहडोल में चढ़ेगा फुटबॉल फीवर, दिग्गज खिलाड़ी और कोच होंगे शामिल

शहडोल में लगने जा रहा फुटबॉल महाकुंभ, पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में टकराएंगे फुटबॉल के चैंपियन, खिताबी जंग में होंगे आमने-सामने फुटबाल के धुरंधर.

Published : December 20, 2025 at 6:18 PM IST

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल खेलों का गढ़ बनता जा रहा है. यहां के खिलाड़ी क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथेलेटिक्स सहित हर खेल में चैंपियन बन रहे हैं. यही वजह है कि यहां खेलों के एक से बढ़कर एक आयोजन होते रहते हैं. इन दिनों शहडोल में अंडर 14 गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रही है. इसी महीने 22 दिसंबर से पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में फुटबॉल का रोमांच भी देखने को मिलने वाला है. यहां फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ियों का जमावड़ा लगेगा, दिग्गज फुटबॉल कोच भी पहुंचेंगे. फुटबॉल के धमाकेदार मैच भी देखने को मिलेंगे.

शहडोल में फुटबॉल फीवर

शहडोल में जल्द ही फुटबॉल का फीवर चढ़ने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं. खिलाड़ी और मैदान भी तैयार है, बस इंतजार है तो उस तारीख का जिस दिन से शुरू होगा फुटबॉल का रोमांचक सफर. देखने को मिलेंगे एक से एक धमाकेदार मुकाबले. पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी को इस बार इंटर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली हुई है, जिसमें प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी की टीम शिरकत करेंगी. यह शहडोल के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी बात है.

खिताबी जंग में आमने सामने होंगे फुटबाल के धुरंधर (ETV Bharat)

कब से कब तक होंगे मुकाबले

पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ. आदर्श तिवारी बताते हैं, "यह फुटबॉल टूर्नामेंट मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित अंतरराज्यीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता है. इसका आयोजन पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा. इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है. जो थोड़ी बहुत तैयारी बची भी है, उसे 22 तारीख से पहले पूरा कर लिया जाएगा."

शहडोल के लिए बड़ा अचीवमेंट

डॉ. आदर्श तिवारी बताते हैं, "इतने बड़ी चैंपियनशिप की मेजबानी पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी शहडोल को मिलना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. सबको पता है कि पहले ये संस्थान महाविद्यालय था, जो बाद में अपग्रेड होकर के विश्वविद्यालय बन गया है. 2017 में संस्थान के विश्वविद्यालय बनने के बाद से अब 2025 हो गया और पिछले 8 वर्षों में ऐसे किसी प्रतियोगिता का आयोजन इस विश्वविद्यालय में नहीं हुआ था. अब ये विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. शासन ने हमें इस खेल आयोजन के लिए चुना है और हम इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, जो हमारे शहडोल और पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है."

शहडोल में चढ़ेगा फुटबॉल का फीवर (ETV Bharat)

कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी लेगी हिस्सा ?

पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में आयोजित होने जा रहे फुटबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश के 12 विश्वविद्यालय हिस्सा लेने जा रहे हैं. जिसमें पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की भी एक फुटबॉल टीम होगी. इसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, क्रांति सूर्या टंट्या भील यूनिवर्सिटी खरगोन, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर.

3 दिवसीय होगी फुटबॉल प्रतियोगिता

इन 12 विश्वविद्यालयों की टीमें शहडोल में होने वाली इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं. ये टूर्नामेंट नॉकआउट पद्धति के आधार पर खेला जाएगा. कुल मिलाकर इस बार फुटबॉल का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जो कि 22 से 24 दिसंबर तक चलेगा. 3 दिवसीय इस आयोजन में फुटबॉल का फीवर शहडोल वालों के सिर चढ़कर बोलेगा.

शहडोल में लगने जा रहा फुटबॉल महाकुंभ (ETV Bharat)

बड़े-बड़े कोच और खिलाड़ी होंगे शामिल

फुटबॉल के इस टूर्नामेंट में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय शामिल होने के लिए आ रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला भी रोचक होने जा रहा है. जिसके लिए एक से बढ़कर एक खिलाड़ी और कोच आ रहे हैं. इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जो बड़ी-बड़ी ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं. कई खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी में भी हिस्सा ले चुके हैं. इसके अलावा कई ऐसे कोच भी आ रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त है. ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फुटबॉल का फीवर किस तरह से दिसंबर में शहडोल के फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलने वाला है.

फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियां जारी (ETV Bharat)

फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ा आयोजन

डॉ. आदर्श तिवारी कहते हैं, "ये टूर्नामेंट फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ा आयोजन है. क्योंकि इससे नन्हे और युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने और देखने को भी मिलेगा. शहडोल के प्रत्येक क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए फुटबॉल तो होता ही है. वहीं इस साल फुटबॉल के चलते विचारपुर गांव पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना रहा है. इसी गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनी ब्राजील का नाम भी दिया है, क्योंकि यहां फुटबॉल के कई ऐसे टैलेंट हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए. जाहिर सी बात है ऐसे इलाके में फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन होना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है."

