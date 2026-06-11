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पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से करना चाहते हैं धान की रोपाई, जानें नर्सरी लगाने का सही तरीका

पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई करने से पहले बनाई जाती है नर्सरी, 18 दिन में नर्सरी हो जाती है तैयार. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

PADDY TRANSPLANTER MACHINE
पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई की विधि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 2:38 PM IST

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शहडोल: बदलते वक्त के साथ अब खेती किसानी का दौर भी बदल रहा है. अब खेती भी आधुनिक हो रही है और ज्यादातर किसान मशीनों से खेती कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है की धान की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है. अगर आप भी धान की रोपाई के लिए मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको नर्सरी लगाने के लिए भी ध्यान रखना होगा. धान की नर्सरी भी आपको पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन के हिसाब से ही लगानी होगी.

पैडी ट्रांसप्लांटर के लिए कैसे तैयार करें नर्सरी
शहडोल कृषि अभियांत्रिकी विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि, ''अगर आप पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई का कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए जो नर्सरी तैयार की जाती है उसमें फर्क यह होता है कि, एक निश्चित लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नर्सरी तैयार की जाती है. इसके लिए हमें एक फ्रेम की जरूरत होती है जो 28 सेंटीमीटर चौड़ाई, 58 सेंटीमीटर लंबाई और 1 इंच की ऊंचाई का एक फ्रेम होगा जो नर्सरी की स्टैंडर्ड साइज होती है, जो पैडी ट्रांसप्लांटर में लगती है.

पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई करने से पहले बनाई जाती है नर्सरी (ETV Bharat)

इसके अलावा एक पॉलिथीन की हमें आवश्यकता होगी जो बेड में नीचे बिछाई जाएगी. मिट्टी को हल्का बनाने और उपजाऊ बनाने के लिए 70% काली मिट्टी लेंगे. 30 प्रतिशत उसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसे केंचुआ खाद भी कहते हैं उसको मिक्स करके बढ़िया से छान लेंगे. इसके अलावा इसके नर्सरी के लिए हमें बीज की जो आवश्यकता पड़ती है. 12 से 13 किलो बीज एक एकड़ के लिए आवश्यक होता है.''

HOW TO PREPARE PADDY NURSERY
18 दिन में नर्सरी हो जाती है तैयार (ETV Bharat)

बेड बनाने के समतल भूमि होना जरूरी
असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी ने आगे बताया, ''जब इसके बेड की तैयारी की बात आती है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता की भूमि समतल हो, क्योंकि समतल भूमि में ही बेड की तैयारी की जाएगी. बेड की बात करें तो 3 फीट बाय 20 की लंबी बेड बना लेंगे. इस तरह से कई सारे बेड बना सकते हैं, जितनी आपको नर्सरी चाहिए उस हिसाब से बेड तैयार कर सकते हैं. उसमें एक फिट नाली भी पानी के लिए बना सकते हैं.''

बीज कैसे तैयार करें?
कृषि अभियांत्रिकी शहडोल के आरके पयासी बताते हैं कि, ''नर्सरी की समतल भूमि में बेड बनाएं, उसमें सबसे पहले हम एक पतली सी पॉलीथीन बिछाएंगे जिसमें हम हल्के-हल्के छेद कर देंगे, जिससे पानी नीचे जा सके. इसके अलावा पॉलिथीन बिछाने के बाद उसमें जो हमारी मिट्टी तैयार की गई है, उसे बेड में आधा इंच मिट्टी समान रूप से पूरे बेड पर हम फैलाएंगे. उसके बाद हम बीज डालेंगे, बीज बोने से पहले उसे 24 घंटे पानी में भिगो दें, फिर जूट के बोरे में 24 घंटे रख दें, जिससे वो अंकुरित हो जाएं.''

PADDY NURSERY BED PREPARATION
बेड पर मिट्टी बिछाकर बीज डाले जाते हैं (ETV Bharat)

अंकुरित होने के बाद जो बेड बनी हुई उसमें बीज समान मात्रा में डाल दें. कोशिश करें कि बीज एक के ऊपर एक न पड़े बल्कि बराबर पड़े और फिर उसे जूट के बोरे से ढंक दें और ऊपर से फुहारे के रूप में पानी दें, जब तक वो पूरी तरह से जम न जाये और हरा न दिखने लगे. फिर कुछ दिन बाद उसे नाली के माध्यम से या दूसरे माध्यम से पानी दें.

फिर 14 से 18 दिन के अंतराल में नर्सरी तैयार हो जाएगी. पूरी नर्सरी में से अलग-अलग काट लें और फिर उसे ट्रैक्टर के ट्रॉली के माध्यम से खेत पर ले जाकर पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन पर लगा कर रोपाई का काम करें. मशीन से डेढ़ से 2 घंटे में एक एकड़ की रोपाई आसानी से कर सकते हैं.

NURSERY BED PREPARATION METHOD
खेती के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन का हो रहा इस्तेमाल (ETV Bharat)

बाजार से ट्रे भी ला सकते हैं
रितेश पयाशी बताते हैं कि, ''जो मैंने तरीका बताया ये मैट टाइप नर्सरी कहलाती है. एक ट्रे टाइप नर्सरी होती है इसमें रेडीमेड ट्रे आती है. जो मैंने फ्रेम बताया उसी के साइज का आता है. उस साइज का ट्रे मार्केट में उपलब्ध हो जाता है. उस ट्रे की कीमत 50 रुपये से लेकर 80 रुपए प्रति ट्रे की होती है. यह ट्रे सामान्य प्लास्टिक की होती है. एक 1 एकड़ में 70 से 80 ट्रे लग जाते हैं.''

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