धान के सीजन में फटाफट पैसा दिलाने वाली मशीन, सरकार दे रही सब्सिडी, किसानों में क्रेज

बदलते वक्त के साथ अब खेती किसानी में भी बहुत कुछ बदल रहा है. किसान अब खेती में ज्यादातर मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, खेत जुताई, बुवाई से लेकर कटाई और गहाई तक मशीन काम कर रही हैं, क्योंकि मौजूदा समय में खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की भी कमी हो रही है. साथ ही मशीनों से काम करने से समय और लागत दोनों में बचत हो रही है. तो वहीं दूसरी ओर ज्यादातर किसानों को धान की फसल कटाई के बाद समस्या भी सामने आ रही है. अगर किसान धान को हार्वेस्टर से कटवाते हैं, तो उन्हें पैरा नहीं मिल पाता है. जिसका इस्तेमाल वो मवेशियों को खिलाने के लिए साल भर करते हैं.

शहडोल: इस साल अक्टूबर महीने में किसानों के खेतों में धान की फसल पक कर तैयार है, ऐसे में किसानों के बीच तरह-तरह की मशीनों का भी क्रेज देखने को मिल रहा है. किसान धान कटाई में रीपर जैसी छोटी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं इसकी गहाई के लिए भी अब कई ऐसी मशीनें आ गई हैं, जो किसानों को कम समय में बेहतर काम करके दे रही हैं. इसके अलावा पैसे भी कमा कर दे रही हैं. इन्हीं में से एक पैडी थ्रेसर मशीन है, जो धान गहाई के समय किसानों की पसंदीदा मशीन बन रही है. पैसे कमाने वाली मशीन साबित हो रही है.

ऐसे में ज्यादातर किसान धान की कटाई के बाद धान गहाई के लिए पैडी थ्रेसर जैसे मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये एक ऐसी मशीन है, जो धान की गहाई करके पैरा और अनाज को अलग कर देती है. जिससे पैरा मवेशियों के खाने में काम आ जाता है. इसके अलावा पैडी थ्रेसर मशीन अनाज साफ सुथरे तरीके से बाहर निकाल देती है. इसीलिए ये किसान की पसंदीदा मशीनों में से एक बनी हुई है.

पैडी थ्रेशर की खासियत

पैडी थ्रेसर मशीन को लेकर कृषि अभियांत्रिकी विभाग शहडोल के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि "पैडी थ्रेसर मशीन किसानों के लिए धान की गहाई के लिए बेस्ट होती है. इसमें खास बात ये होती है कि ये धान का जो पैरा होता है, इसे बहुत अच्छे से बनता है, इसलिए हम ज्यादातर किसानों को धान की गहाई के लिए सजेस्ट करते हैं, पैडी थ्रेसर मशीन में धान की फसल डालते ही शानदार पैरा बन जाता है और दूसरे छोर से अनाज भी पूरे साफ सुथरे तरीके से निकल जाता है."

थ्रेसर खरीदने पर मिल रही बंपर सब्सिडी

इंजीनियर आरके पयासी आगे बताते हैं कि "पैडी थ्रेसर खरीदने के लिए इसमें सरकार अनुदान भी दे रही है, समय-समय पर टारगेट आने पर अनुदान भी दिए जाते हैं. इसकी कीमत बाजार में लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है. यह 35 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टरों में चलती है, पैडी ट्रांसप्लांटर के अनुदान की बात करें तो जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, जो बड़े किसान के दायरे में आते हैं उन्हें 1,14,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है."

पैसा दिलाने वाली मशीन

पैडी थ्रेशर मशीन को पैसा दिलाने वाली मशीन के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि ज्यादातर किसान जब इसे खरीदते हैं तो अपने घर की खेती तो करते ही हैं, इसके अलावा इसे किराए पर भी चलाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि "कुछ किसान तो सीजन के समय में एक दिन में 20-20 घंटे तक चलाते हैं. 1 घंटे का 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक किराया लेते हैं. इस तरह से ये अच्छी आमदनी का भी स्रोत बन जाती है."

पैडी थ्रेसर मशीन चलाते समय सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि धान की फसल को मशीन के अंदर डालना होता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. इसलिए इसे सावधानी से करना चाहिए. थ्रेसर में धान की फसल डालते समय ढीले कपड़े ना पहनें, नशे में काम न करें. इसके अलावा बहुत सावधानी पूर्वक काम करें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना की चपेट में न आएं.