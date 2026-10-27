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धान पककर तैयार, 62 हाथियों के मूवमेंट ने बढ़ाई ग्रामीणों की टेंशन, वन विभाग ने तैयार की प्लानिंग

62 हाथियों के मूवमेंट ने बढ़ाई टेंशन ( ETV Bharat )

शहडोल: धान की फसल पककर लगभग तैयार हो चुकी है और हाथियों के मूवमेंट ने ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टेंशन बढ़ा दी है. यह एक ऐसा जिला है जो वन्य प्राणियों के लिए कॉरिडोर का भी काम करता है, क्योंकि ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा हुआ इलाका है. यहीं से संजय गांधी टाइगर रिजर्व और अचानक मार्ग जैसे टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी आना जाना करते हैं. आए दिन यहां पर वन्य प्राणियों का मूवमेंट बना ही रहता है. शहडोल में लगभग 62 हाथियों का मूवमेंट देखा जा रहा है.

'62 हाथियों के मूवमेंट ने बढ़ाई टेंशन' उत्तर वन मंडल में इन दिनों बड़ी संख्या में हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है. ऐसे में फसलों के सीजन में किसान, ग्रामीण और वन विभाग की टेंशन भी बढ़ी हुई है. उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, "उनके क्षेत्र में लगभग 62 हाथी एक्टिव हैं, जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगभग 37 हाथी अभी उत्तर वन मंडल के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं. ये हाथी अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आए हुए हैं और बांधवगढ़ से लगे हुए जयसिंहनगर क्षेत्र के ठेंगरा बीट में घूम रहे हैं.