धान पककर तैयार, 62 हाथियों के मूवमेंट ने बढ़ाई ग्रामीणों की टेंशन, वन विभाग ने तैयार की प्लानिंग

धान पककर तैयार, 62 हाथियों के मूवमेंट ने बढ़ाई ग्रामीणों की टेंशन, वन विभाग ने तैयार की प्लानिंग
शहडोल के उत्तर वन मंडल में बड़ी संख्या में हाथियों का मूवमेंट. पककर तैयार धान की फसलों में पहुंच रहे हाथी. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:43 PM IST
शहडोल: धान की फसल पककर लगभग तैयार हो चुकी है और हाथियों के मूवमेंट ने ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टेंशन बढ़ा दी है. यह एक ऐसा जिला है जो वन्य प्राणियों के लिए कॉरिडोर का भी काम करता है, क्योंकि ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा हुआ इलाका है. यहीं से संजय गांधी टाइगर रिजर्व और अचानक मार्ग जैसे टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी आना जाना करते हैं. आए दिन यहां पर वन्य प्राणियों का मूवमेंट बना ही रहता है. शहडोल में लगभग 62 हाथियों का मूवमेंट देखा जा रहा है.
'62 हाथियों के मूवमेंट ने बढ़ाई टेंशन'
उत्तर वन मंडल में इन दिनों बड़ी संख्या में हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है. ऐसे में फसलों के सीजन में किसान, ग्रामीण और वन विभाग की टेंशन भी बढ़ी हुई है. उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, "उनके क्षेत्र में लगभग 62 हाथी एक्टिव हैं, जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगभग 37 हाथी अभी उत्तर वन मंडल के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं. ये हाथी अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आए हुए हैं और बांधवगढ़ से लगे हुए जयसिंहनगर क्षेत्र के ठेंगरा बीट में घूम रहे हैं.
इसके अलावा 25 हाथी जो पहले से ही जिले में पिछले कुछ सालों से बाणसागर के बैक वाटर वाले एरिया में रह रहे हैं. ये सभी हाथी फसल के सीजन में पश्चिम ब्यौहारी रेंज के अलहरा के पास छूला कछार गांव में भ्रमण कर रहे हैं. एक साथ इतने सारे हाथियों का यही मूवमेंट अब वन विभाग, ग्रामीण और किसानों की चिंता बढ़ा रहा है."
'स्पेशल प्लानिंग से कर रहे मॉनिटरिंग'
डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, "इन हाथियों पर निगरानी के लिए विशेष प्लानिंग तैयार कर रखी है और उसी के तहत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. हम हाथियों को किसी भी तरह से रोकेंगे नहीं और न ही हम उनका रास्ता डाइवर्ट करेंगे. हमारा मानना है कि जहां आपने एनिमल को स्ट्रेस दिया तो वो आपको भी स्ट्रेस देगा.
किसी न किसी फॉर्म में हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जहां एनिमल मूव कर रहा है तो हमको उसकी मॉनिटरिंग करनी है. उसकी सुरक्षा को देखना है साथ ही जो नुकसान हो रहा है, उसका सही समय पर मुआवजा मिल जाए. वन विभाग की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ बड़ी सावधानी से काम कर रही है."
धान की फसल पककर है तैयार
डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, "जहां तक हाथियों से फसलों के नुकसान की बात है तो धान की फसल पकी हुई है. इस कारण इन दिनों धान की फसलों में भी हाथी पहुंच रहे हैं. कहीं कच्चे मकान है, तो घरों को नुकसान भी पहुंच रहे हैं. इसे देखते हुए कोशिश यही की जा रही है कि ऐसे लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए, जिससे किसी तरह की दिक्कत ना आए. हमारी कोशिश है कि हाथी और इंसान दोनों सुरक्षित रहें."
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डीएफओ ने लोगों को दी सलाह
डीएफओ तरुणा वर्मा ने लोगों को सलाह दी है, "हाथियों का अगर मूवमेंट हो रहा तो पैनिक ना हों, उनके रास्ते पर ना आए और ना ही उन्हें उनके रास्ते से हटाने की कोशिश करें. वो जिधर जा रहे हैं उन्हें जाने दें. उनसे कम से कम 200 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें. ऐसी चेतावनी हम लोगों को पहले ही दे चुके हैं और लोगों को लगातार अवेयर भी कर रहे हैं. जिससे मानव और हाथी द्वंद जैसी संभावनाएं न बने."