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MSP पर धान बेचने वाले किसानों के फायदे की खबर, घाटे से बचना है तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन, बढ़ी डेट

शहडोल: किसानों के लिए अच्छी खबर है, जो भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर धान बेचने के लिए पंजीयन करने से चूक गए थे, अब उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है. वो अपना पंजीयन करा सकेंगे, इसके लिए शासन स्तर से पत्र भी आ चुका है और समय भी सीमित है. ऐसे किसान जो पंजीयन कराने से चूक गए थे, वो जल्द से जल्द पंजीयन करा लें.

जारी पत्र में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में एमएसपी पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की तिथि में वृद्धि कराने के लिए पत्र दिया गया था. जिले में पटवारियों के हड़ताल में होने के चलते गिरदावरी काम प्रभावित होने से विगत वर्ष की तुलना में 66% किसानों का ही पंजीयन हो सका था, जबकि शेष 8521 किसानों के पंजीयन की अनुमति मांगी गई थी. इसके बाद एक बार फिर से शासन स्तर से बचे हुए किसानों का पंजीयन कराने के लिए 28 अक्टूबर तक समय दिया गया है.

कलेक्टर पार्थ जायसवाल बताते हैं कि "शहडोल जिले में धान का पंजीयन 10 अक्टूबर तक संपादित हुआ था, ऐसी जानकारी हमें किसान संघ और अलग अलग किसान प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी, कि कुछ किसान आखिरी में पंजीयन कराने से चूक गए थे. उन सभी किसानों की सूची बनाकर हमारे द्वारा शासन को पत्र भेजा गया था, कि पंजीयन की तिथि में वृद्धि की जाए. अब शासन के द्वारा इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है कि धान पंजीयन की तिथि 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है.

शासन ने पत्र जारी कर दी जानकारी (ETV Bharat)

जितने भी फॉर्म जो पूर्व से कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीयन केंद्रों में प्राप्त हो गए थे. उन सभी किसानों का पंजीयन अभी 28 तारीख तक किया जा सकेगा. कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि नजदीकी पंजीयन केंद्र में जाकर अगर आपका नाम छूटा हुआ है, तो पंजीयन करा लें, साथ ही फार्मर आईडी भी बनाने का काम भी अनिवार्य रूप से करा लें."

MSP पर धान बेचते हैं किसान

गौरतलब है कि शहडोल जिले में खरीफ सीजन में धान की खेती सबसे ज्यादा बड़े रकबे में की जाती है. इस सीजन में हर छोटा बड़ा किसान धान की खेती करता है, क्योंकि जिले में बारिश के मौसम में कुदरती बारिश पर आश्रित होकर ज्यादातर किसान खेती करते हैं. इसीलिए क्षेत्र में धान का रकबा भी बहुत ज्यादा होता है और कई किसान ऐसे हैं, जो शासन स्तर पर एमएसपी पर धान बेचते भी हैं. ऐसे किसान जो रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए थे, उनके लिए बेहतर मौका है कि एक बार फिर से वो एमएसपी पर धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.