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धान की रानी विष्णुभोग को चखते ही दीवाने हो जाते हैं लोग, बाजार में निकल पड़ते हैं ढूंढने

शहडोल में कम हो गई है धान की रानी कहे जाने वाले बीज की खेती, विष्णुभोग चावल के संरक्षण की आवश्यकता, अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL VISHNUBHOG PADDY
छोटे और खुशबूदार विष्णुभोग चावल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 6:46 PM IST

4 Min Read
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शहडोल: धान की रानी कहे जाने वाले विष्णुभोग वैरायटी के चावल को खाने वालों की संख्या बहुत है. लेकिन अब इस वैरायटी के बीज की खेती बहुत कम हो गई है और यह बीज भी विलुप्त होने की कगार पर है. हाइब्रिड धान की खेती के दौर में विष्णुभोग वैरायटी धान की खेती न के बराबर हो गई है. शहडोल के कुछ इलाकों में आज भी इसकी खेती होती है. जिसे आज संरक्षित करने की आवश्यकता है.

रेयर मिलता विष्णुभोग चावल

किराना दुकान चलाने वाले विवेक गुप्ता बताते हैं, "आज भी विष्णुभोग चावल खाने वाले शौकीनों की कमी नहीं हुई है. ग्राहक आते हैं और अगर चावल खरीदना चाहते हैं, तो विष्णुभोग चावल के बारे में जरूर पूछते हैं. कई लोग तो विष्णुभोग चावल ही लेकर जाते हैं. चावल खाने वाले लोगों के बीच में विष्णुभोग चावल की आज भी डिमांड है, जो आसानी से मिलती नहीं है."

कम होती जा रही है धान की रानी कहे जाने वाले बीज की खेती (ETV Bharat)

विष्णुभोग चावल खाने वाले हो जाते हैं इसके दीवाने

गांव के प्रवीण गुप्ता बताते हैं कि "शहडोल क्षेत्र में अधिकांश लोग चावल ही खाते हैं. क्षेत्र में धान की खेती भी बहुत होती है. इसलिए चावल खाने का चलन भी क्षेत्र में ज्यादा है. इलाके में कई तरह के नए वैरायटी के धान की खेती होती है, लेकिन विष्णुभोग चावल का कोई तोड़ ही नहीं है. विष्णुभोग चावल बहुत ही स्वादिष्ट चावल होता है, जो एक बार खा ले, वह इसका दीवाना हो जाता है और बार-बार इसे ढूंढता है."

छोटे और खुशबूदार होते है विष्णुभोग चावल

शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं, "विष्णुभोग हमारे शहडोल क्षेत्र की परंपरागत और पुराने धान की किस्म है. ये मुख्य रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उगाई जाने वाली धान की किस्म है. इसके दाने छोटे और खुशबूदार होते हैं. इसका स्वाद भी बहुत ही शानदार होता है. जब चावल पकता है तो इसकी महक पूरे घर में फैल जाती है. पकने के बाद भी इसके दाने आपस में चिपकते नहीं हैं, बल्कि खिले-खिले और बेहद मुलायम रहते हैं. इसे धान की रानी भी कहा जाता है"

केवल घर में खाने के लिए ही उगा रहे हैं किसान

डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं कि "विष्णुभोग धान की किस्म अगर कोई किसान अपने खेत में लगाता है, तो ये लगभग 130 से 150 दिन में तैयार होती है. इस धान की फसल की लंबाई ज्यादा होती है. वहीं, हाइब्रिड धान के मुकाबले इसकी उत्पादकता कम है. इसकी पैदावार लगभग 8 से 10 क्विंटल धान प्रति एकड़ है. अब किसान इसे केवल घर में खुद खाने के लिए ही उगा रहे हैं, जिससे बजार में यह बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है.

Vishnubhog rice needs conserved
विष्णुभोग चावल के संरक्षण की आवश्यकता (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति कहते हैं कि "धीरे-धीरे हाइब्रिड धान के दौर में हमारी पुरानी किस्में जैसे विष्णुभोग, लोहदी, लोचई जैसे पुराने धान की किस्में अब विलुप्त होती जा रही हैं. वहीं, जो किसान इसकी अधिक मात्रा में खेती कर रहे हैं, वे इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं."

ऊंचे पौधे होने के कारण इसकी खेती किसान नहीं करते प्रिफर

भारतीय किसान संघ के संभागीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह बताते हैं, "विष्णुभोग चावल तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है, लेकिन इसकी खेती में सबसे बड़ा ड्रॉ बैक है ये है कि इसके पौधे ऊंचे होते हैं. ये टॉल वैरायटी के कारण हवा-आंधी और अधिक बारिश के कारण खेतों में ही गिर जाते हैं. जिससे किसान को काफी नुकसान होता है और पैदावार कम हो जाती है."

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