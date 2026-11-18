MSP पर धान बेचने की तैयारी तो जानिए कब से होंगे स्लॉट बुक, 1 दिसंबर से खरीदी होगी शुरू
मध्यप्रदेश में धान उपार्जन का काम 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा. 25 नवंबर से होंगे स्लॉट बुक. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:45 PM IST
शहडोल: अगर आप एमएसपी पर अपने धान की फसल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी खरीदी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. 1 दिसंबर से धान का उपार्जन शुरू किया जाएगा, जिसे लेकर शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. इसके साथ ही जहां धान की खरीदी होगी वहां सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है.
एक दिसंबर से धान की खरीदी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में किसानों से धान उपार्जन का काम 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक संचालित किया जाएग. धान खरीदी का काम सुचारू, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां 25 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी करने के निर्देश कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जारी किए हैं. उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा, धान की गुणवत्ता जांच, तौल, परिवहन एवं सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करने को कहा है.
शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने खरीफ सीजन में धान उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी किसानों को न हो.
'25 नवंबर से होंगे धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुक'
कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया, "जिले में अब तक लगभग 33 हजार किसानों ने धान उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है. इस सीजन में लगभग 53 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने धान की बोवनी की है. पंजीकृत किसानों का सत्यापन 25 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें. किसान 25 नवंबर से धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे." उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंजीयन एवं सत्यापन कार्य की नियमित समीक्षा करें, जिससे कोई भी पात्र किसान उपार्जन के लाभ से वंचित न रहे.
धान का भुगतान 3 दिनों के भीतर करने के निर्देश
कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ये भी कहा है, "किसानों से उपार्जित धान का भुगतान 3 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए. उपार्जन केंद्रों में धान की आवक के अनुरूप परिवहन एवं भंडारण की व्यवस्था पहले से तैयार रखें. परिवहन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों की परिवहन के लिए मैपिंग कराई जाए." उन्होंने धान मिलिंग के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि मिलिंग कार्य की नियमित समीक्षा की जाए, जिससे उपार्जित धान के भंडारण एवं परिवहन में अनावश्यक विलंब न हो.
'25 नवंबर तक हो नोडल अधिकारियों की नियुक्ति'
कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, "25 नवंबर तक उपार्जन केंद्रों का निर्धारण और हर खरीदी केंद्र के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें. उपार्जन कार्य में संलग्न समिति प्रबंधकों, नोडल अधिकारियों, सर्वेयर एवं ऑपरेटरों को कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए 23 एवं 25 नवंबर को जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए. प्रशिक्षण में उपार्जन प्रक्रिया, गुणवत्ता परीक्षण, तौल, पंजीयन, स्लॉट व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक विषयों की विस्तार से जानकारी दी जाए, जिससे उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि अथवा समस्या उत्पन्न न हो."
उन्होंने उपार्जन कार्य के लिए आवश्यक बारदानों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए बताया, "जिले में वर्तमान में 9500 गांठ वारदाना उपलब्ध है. उपार्जन प्रारंभ होने से पहले सभी केंद्रों पर आवश्यकतानुसार बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करें. इसके साथ ही किसानों के लिए बैठने, पेयजल, साफ-सफाई, धान की नमी जांचने के लिए मॉइस्चर मीटर, तिरपाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें."
सीसीटीवी से होगी निगरानी
कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी लगाने और नापतौल विभाग से प्रमाणित तौल कांटे एवं धर्मकांटे का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि धान की तौल में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए. परिवहन की जाने वाली धान की प्रत्येक बोरी पर संबंधित समिति का कोड एवं किसान कोड अंकित किया जाए, जिससे धान की पहचान एवं उसकी आवाजाही का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखा जा सके. प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर उपार्जन से संबंधित नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए जाएं.
ब्लैक लिस्टेड समिति भी निशाने पर
कलेक्टर ने ब्लैक लिस्टेड समितियों से संबंधित लंबित राशि की वसूली को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त सहकारिता को निर्देश दिए कि संबंधित समितियों से बकाया राशि जमा कराई जाए. राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि उपार्जन से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा निर्धारित समय-सीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करें, जिससे किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.