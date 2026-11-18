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MSP पर धान बेचने की तैयारी तो जानिए कब से होंगे स्लॉट बुक, 1 दिसंबर से खरीदी होगी शुरू

धान उपार्जन का काम 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक ( Etv Bharat )

शहडोल: अगर आप एमएसपी पर अपने धान की फसल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी खरीदी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. 1 दिसंबर से धान का उपार्जन शुरू किया जाएगा, जिसे लेकर शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. इसके साथ ही जहां धान की खरीदी होगी वहां सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है.