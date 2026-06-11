ऑनलाइन रिश्ते में धोखा, शादी के नाम पर महिला टीचर से 34 लाख की ठगी
शहडोल में ऑनलाइन रिश्ते में महिला से 34 लाख की ठगी. शादी के लिए वैवाहिक साइट पर बनाया था प्रोफाइल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 11:11 PM IST
शहडोल: कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला को ऑनलाइन रिश्ते में धोखा मिला है. शहडोल जिले के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक महिला टीचर के साथ कई लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है. कई दिनों के बाद जब महिला को लगा कि वह ठगी का शिकार हो चुकी है तब जाकर उसने पुलिस को इसकी सूचना दी.
ऑनलाइन रिश्ते में महिला से 34 लाख की ठगी
शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जो लोगों को सतर्क करने वाला भी है और ऐसे ऑनलाइन रिश्तों से सावधान करने वाला भी है, क्योंकि इसी ऑनलाइन रिश्ते के धोखे की वजह से एक महिला 34 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई.
शादी के लिए वैवाहिक साइट पर बनाया था प्रोफाइल
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक महिला जिसके पति का कुछ समय पहले निधन हो गया था और उसने शादी के लिए एक वैवाहिक साइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था, जिसके बाद उसकी पहचान एक व्यक्ति से होती है और धीरे-धीरे दोनों के बीच में बात होने लगती है, और बात कुछ यूं हो जाती है कि ऑनलाइन रिश्ते में ही महिला का भरोसा उस व्यक्ति पर हो जाता है और वो व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बनाकर आए दिन महिला से पैसे लेते रहता था. धीरे-धीरे ये सिलसिला कुछ ऐसा बढ़ा की एक दिन जब महिला ने अपना खाता चेक किया तो उसके खाते से 34 लाख रुपए गायब थे, जिसके बाद महिला के होश उड़ गए, और महिला ने तुरंत इसकी जानकारी साइबर और कोतवाली थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
ये घटना हैरान करने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है की बात करते-करते वो व्यक्ति महिला से शादी का वादा कर चुका था, और इसी शादी के भरोसे में वो महिला ठगी का शिकार बन गई.
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34 लाख रुपए की धोखाधड़ी जांच जारी
इस घटना को लेकर सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे बताते हैं, "एक शिक्षिका है, सोशल मीडिया साइट के माध्यम से इनकी जान पहचान एक व्यक्ति से हुई, जिनके द्वारा बताया गया कि वो लंदन में रहता है, उसी से उनकी बातचीत होती थी. इस दौरान उसके द्वारा इनसे कुछ पैसों की मांग की गई, उनके द्वारा वो पैसे लगभग 34 लाख रुपए उसे दे दिये गए.
उसके बाद में उस व्यक्ति ने शिक्षिका महिला से बात करना बंद कर दिया. जब उस व्यक्ति से महिला का संपर्क खत्म हो गया तो इनके द्वारा आकर के थाना कोतवाली में शिकायत की गई है, इस पर केस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है."