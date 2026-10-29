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गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करना टीचर को पड़ा भारी, APK फाइल डाउनलोड करते ही खाते से लाखों पार

शहडोल में टीचर से ऑनलाइन ठगी ( IANS )

शहडोल: शहडोल जिले में एक शिक्षक साइबर ठगी का शिकार हो गया है. पीड़ित शिक्षक इलाज कराने के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा था, लेकिन जैसे ही गूगल पर नंबर सर्च किया, उसी समय उसके खाते से लाखों रुपए पार हो गए, जिससे शिक्षक की परेशानी बढ़ गई है. उसने ठगी की शिकायत थाने में की है. पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.

ठगी का शिकार हुआ शिक्षक