गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करना टीचर को पड़ा भारी, APK फाइल डाउनलोड करते ही खाते से लाखों पार
डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च करना शिक्षक को पड़ा भारी, खाते से पार हो गए लाखों रुपए. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:46 AM IST
शहडोल: शहडोल जिले में एक शिक्षक साइबर ठगी का शिकार हो गया है. पीड़ित शिक्षक इलाज कराने के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा था, लेकिन जैसे ही गूगल पर नंबर सर्च किया, उसी समय उसके खाते से लाखों रुपए पार हो गए, जिससे शिक्षक की परेशानी बढ़ गई है. उसने ठगी की शिकायत थाने में की है. पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.
ठगी का शिकार हुआ शिक्षक
गोहपारू थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा बताते हैं कि, ''रामनिवास जायसवाल नाम के व्यक्ति जो कि गोहपारू थाना क्षेत्र के एक शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं. पिछले कुछ समय से तबीयत खराब चल रही थी, उन्हें चक्कर आने की शिकायत थी. बेहतर इलाज के लिए शहडोल से ज्यादातर गंभीर मरीज महाराष्ट्र के नागपुर में इलाज कराने के लिए जाते हैं. गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक ने भी नागपुर में इलाज कराने के लिए एक निजी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया. डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए उन्होंने गूगल से अस्पताल का नंबर निकाला, और उस नंबर पर संपर्क किया. फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने शिक्षक को अपॉइंटमेंट बुक होने की जानकारी दी.''
एपीके फाइल डाउनलोड करते ही खाता हुआ खाली
इसके बाद इस नंबर से उनके व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेज दी गई. शिक्षक ने फाइल डाउनलोड कर ली. अब क्या था इसके बाद ही उनका मोबाइल सायबर ठगों के निशाने पर आ गया. आरोपियों ने 24 घंटे के अंदर 21 ट्रांजैक्शन कर दिए और खाते में जमा पूरी रकम निकाल ली. खाते से पैसे निकालने की जानकारी मिलने पर शिक्षक ने अपने बेटे को पूरी घटना बताई. इसके बाद बेटे ने बैंक से संपर्क कर खाता फ्रीज कराया और साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई.
साइबर ठग ने 21 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से खाते से चार लाख 72 हजार 600 रुपए से अधिक की रकम निकाल ली. मामले की शिकायत मिलने पर गोहपारू थाने की पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.