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शहडोल में पहले बुजुर्ग का मोबाइल झपटा, फिर UPI खाते से हजारों रुपए पार हो गए

शहडोल में चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग का मोबाइल छीनना, UPI से किया हजारों का ट्रांजैक्शन, अब पुलिस कर रही तलाश.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:16 PM IST

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शहडोल: शहडोल जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग का मोबाइल छीनने के बाद उसके यूपीआई से छेड़छाड़ करके हजारों रुपए निकाल लिए गए. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है कि अब राह चलते यह कैसी घटना शहडोल में होने लगी है. फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है.

शहडोल में ये कैसी घटना ?

घटना शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विचारपुर के रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद बर्मन के साथ हुई है, जो एक चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान चलाते हैं. वो रात में दुकान बंद करके पैदल ही घर की ओर लौट रहा थे, तभी तालाब की मेड़ के पास पहुंचते ही एक युवक उनका पीछा करते हुए आया और अचानक ही लक्ष्मी प्रसाद बर्मन के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकला. कुछ दूरी पर उसका दूसरा साथी बाइक लेकर खड़ा था जिससे साफ है कि दोनों युवक पूरी रणनीति के तहत उसके पीछे आए थे और दोनों ही आरोपी बाइक से मौके से मोबाइल लेकर फरार हो गए.

घटना के बाद लक्ष्मी प्रसाद घर पहुंचे और परिजनों को पूरी जानकारी दी इसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जब बैंक खाते की जानकारी ली गई तो पता चला कि मोबाइल में मौजूद यूपीआई के जरिए खाते से 18,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया गया है. अब इससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि आरोपियों ने मोबाइल मिलते ही डिजिटल भुगतान सुविधा का उपयोग किया होगा.

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इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे ने बताया कि "पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ झपटमारी का मामला दर्ज कर लिया गया है, मोबाइल के माध्यम से हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है, पुलिस तकनीकी साक्ष्य और अन्य पहलुओं के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

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