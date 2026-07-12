ETV Bharat / state

शहडोल में पहले बुजुर्ग का मोबाइल झपटा, फिर UPI खाते से हजारों रुपए पार हो गए

शहडोल: शहडोल जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग का मोबाइल छीनने के बाद उसके यूपीआई से छेड़छाड़ करके हजारों रुपए निकाल लिए गए. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है कि अब राह चलते यह कैसी घटना शहडोल में होने लगी है. फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है.

शहडोल में ये कैसी घटना ?

घटना शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विचारपुर के रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद बर्मन के साथ हुई है, जो एक चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान चलाते हैं. वो रात में दुकान बंद करके पैदल ही घर की ओर लौट रहा थे, तभी तालाब की मेड़ के पास पहुंचते ही एक युवक उनका पीछा करते हुए आया और अचानक ही लक्ष्मी प्रसाद बर्मन के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकला. कुछ दूरी पर उसका दूसरा साथी बाइक लेकर खड़ा था जिससे साफ है कि दोनों युवक पूरी रणनीति के तहत उसके पीछे आए थे और दोनों ही आरोपी बाइक से मौके से मोबाइल लेकर फरार हो गए.