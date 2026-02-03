ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में नहीं रुक रही बाघों की मौत, शहडोल में बिजली के करंट से टाइगर गंवा रहे जान

शहडोल नॉर्थ DFO तरुणा वर्मा का कहना है कि "जो ये बाघ बाघिन की मौत हुई है, उसमें जो बाघिन की बॉडी हमें बीते रविवार को तीन से चार बजे के बीच ही रिकवर हुई थी और फिर जब उसकी जांच करने के लिए पहुंचे तो सोमवार को सुबह 7:00 बजे के करीब एक मेल टाइगर की बॉडी रिकवर हुई है, इसके पहले 26 तारीख को एक टाइगर बाघों के आपसी द्वंद्व में इंजर्ड हुआ था, उस टाइगर के पीछे के पैर नहीं चल रहे थे, उस इंजर्ड टाइगर को फिर गुरुवार को रेस्क्यू करवा के बांधवगढ़ भिजवाया गया, ये बाघ टेरिटोरियल फाइट में इंजर्ड हुआ था"

राजस्व भूमि में खेत में जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए अवैध रूप से बिजली का तार बिछा रखा था और इसी करंट की चपेट में बाघ बाघिन आ गए, जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई. इस घटना की सूचना जैसे ही आला अधिकारी और वन कर्मियों को मिली उनके बीच में हड़कंप मच गया, वन प्रेमियों के बीच में भी निराशा देखी गई, तुरंत ही आनन फानन में आला अधिकारी वहां पहुंचे डॉग्स स्क्वाड की टीम पहुंची और बाघों की मौत के कारणों की जांच करनी शुरू कर दी.

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लिए 2 फरवरी 2026 सोमवार का दिन काफी निराशाजनक रहा क्योंकि यहां पर बैक टू बैक एक बाघिन और एक बाघ की मौत हो गई. घटना शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल अंतर्गत जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र के वनचाचर बीट के राजस्व भूमि करपा गांव की है, जहां खेत में लगाए गए बिजली के करंट की चपेट में एक बाघिन और एक बाघ आ गए जिससे उनकी मौत हो गई.

शहडोल: मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब शहडोल जिले में एक बाघ और एक बाघिन की मौत हो गई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है. बड़ी बात यह है कि इन बाघों की मौत करंट लगने से हुई है, जिससे अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. क्या मध्य प्रदेश के बाघों की अब ऐसे ही होगी मौत.

डीएफओ का कहना है कि "हमारी टीम की कोशिश थी कि हमें वो टाइगर भी मिल जाए, जिसके साथ इंजर्ड टाइगर की फाइट हुई थी और उसकी तलाश लगातार की जा रही थी. गस्ती भी बढ़ा दी गई थी, इसी दौरान जब हम गस्ती कर रहे थे तो जो रेवेन्यू एरिया है उसमें दो खेतों में एक गेहूं का खेत है और एक चने का खेत है एक फीमेल टाइगर की बॉडी मिली थी और आज एक मेल टाइगर की बॉडी मिल गई और उनकी मौत बिजली के करंट से हुई है जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है, जनरली इस सीजन में इस क्षेत्र में जंगली सूअरों का प्रभाव बहुत रहता है और उससे अपनी फसलों को बचाने के लिए गांव वाले किसान अन ऑफिशियली इलेक्ट्रिक के तार लगाकर के उसे अपने खेतों की सुरक्षा करते हैं संभवत: उसी की चपेट में आकर के इन टाइगर्स की मृत्यु हुई है."

शहडोल में करंट लगने से एक साथ गई बाघ बाघिन की जान (ETV Bharat)

अब तक क्या हुआ एक्शन ?

डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी, जो डॉग के साथ लगातार जांच कर रही थी, इस दौरान वो डॉग हमें चार घरों के अंदर लेकर गया, उसमें से तीन लोगों को हमने पकड़ा है उनसे पूछताछ जारी है, खेत मालिक को भी पकड़ा गया है.

कितने उम्र के थे बाघ बाघिन

जो बाघिन थी वह 7 साल के आसपास की बताई जा रही है और जो नर बाघ है उसकी उम्र 6 साल के करीब थी. दोनों ही मृत बाघ और बाघिन के सभी अवयव सुरक्षित हैं, इनका किसी भी तरह का अंग विच्छेद नहीं हुआ है.



डीएफओ कहती हैं कि ये इलाका टाइगर बहुल इलाका है, क्षेत्र सोन नदी से लगा हुआ है, इधर शहडोल का एरिया है, तो उधर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया है इस वजह से बांधवगढ़ के बाघों का मोमेंट यहां लगातार बना रहता. हमारी टीम लगातार अभी सर्च कर रही है क्योंकि जो बाघिन की मौत हुई है हो सकता है उसके बच्चे भी हों और उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है.

बॉडी पुरानी, अवयव सेफ

डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया कि "हमारी गश्ती कंटीन्यूअस चल रही है जो यह घटना हुई इसमें से जो बॉडी रिकवर हुई है कम से कम तीन से चार दिन पुरानी है. इसमें जो गश्ती है हमारे इंटरनल कंपार्टमेंट में चल रही थी, हो सकता है कि उसमें हाथियों से सर्च करवा रहे थे उसमें से दो टाइगर वहां से निकलकर बाहर आए हों जंगल से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है. गश्ती के दौरान पता चला कि इस एरिया में दो टाइग्रेस के मूवमेंट थे और उनके शावक भी हैं , हमारी टीम लगी हुई है अगर इस तरह की चीज है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके शावक को भी रिकवर कर लें."