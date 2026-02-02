ETV Bharat / state

शहडोल में बैक टू बैक एक बाघ और बाघिन की मौत, क्या ये करंट लगना या टेरिटोरियल फाइट?

अब शहडोल जिले में बैक टू बैक एक बाघ और एक बाघिन की मौत से हड़कंप मच गया है. घटना शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल क्षेत्र के जयसिंहनगर रेंज के वनचार बीट की बताई जा रही है. मौत की घटना की सूचना जैसे ही वन विभाग की टीम को लगी तुरंत ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं. वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है. वहीं, बाघ की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया है, सघन तलाशी अभियान जारी है कि आखिर बाघ और बाघिन की मौत कैसे हुई है.

शहडोल: मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब शहडोल जिले में एक बाघ और एक बाघिन की मौत हो गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है. वन विभाग की टीम मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान लगातार जारी है.

रात में ही मृत बाघिन का शव मिला था और सुबह दूसरे नर बाघ का शव मिला. नर बाघ का शव, बाघिन का शव मिलने के बाद जांच पड़ताल के दौरान मिला. दूसरा शव लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर मिला है. हालांकि, ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं करंट से तो नहीं हुई इन बाघ बाघिन की मौत. फिलहाल मौत की असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगी.

उत्तर वन मंडल क्षेत्र के जयसिंहनगर रेंज में बाघ और बाघिन की मौत (ETV Bharat)

बाघ-बाघिन की मौत, जांच जारी है

शहडोल उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा कहती हैं "कल एक बाघिन की मौत का पता चला था, आज सुबह एक बाघ की मौत की भी सूचना है. इसी क्षेत्र में अभी हाल ही में टेरिटोरियल फाइट में एक बाघ इंजर्ड हुआ था, जिसे रेस्क्यू कराके बांधवगढ़ भेजा गया था. मौत का एग्जैक्ट कारण क्या है वो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि टेरिटोरियल फाइट में जो इंजरी होती है, वो नेचुरल है और अगर कोई दूसरे कारण से उसकी मौत हुई है तो उसके लिए जांच जारी है. डॉग स्क्वाड से भी मदद ली जा रही है, डॉक्टर्स अभी जांच करेंगे बॉडी का पोस्टमार्टम होगा. हमारी जांच भी जारी है कि आखिर बाघिन और बाघ की मौत कैसे हुई. जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग पाएगा."

जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन दिनों बाघ की मौत हो रही है, उससे वन्य प्राणी प्रेमियों में एक चिंता भी है. आए दिन मध्य प्रदेश में बाघों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं. अब शहडोल के उत्तर वन मंडल के जयसिंहनगर रेंज के वनचार बीट में दो ही दिन में बैक टू बैक एक बाघिन और एक बाघ की मौत से हड़कंप मचा हुआ है. हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि शहडोल जिले में वन्य प्राणियों के लिए यह बड़ी हानि है.