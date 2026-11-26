क्रिकेट की नई सनसनी सौरभ, गांव की गलियों में खेलकर शहर का सफर और बना टॉप परफॉर्मर
शहडोल के क्रिकेटर का मध्य प्रदेश अंडर-14 टीम में चयन, सपनों की दिशा में अहम उड़ान से गांव में खुशी की लहर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 12:01 PM IST
शहडोल: खेलों की दुनिया में शहडोल का एक अलग ही नाम है. क्रिकेट में यहां के खिलाड़ी देश और दुनिया में अपना परचम लहरा ही रहे हैं. वहीं, अब स्कूल गेम्स में भी यहां के खिलाड़ी लगातार कमाल कर रहे हैं. हाल ही में शासकीय सांदीपनि विद्यालय जयसिंहनगर के छात्र सौरभ सिंह का सिलेक्शन स्कूल स्टेट लेवल अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
गांव की गलियों से निकलकर कमाल
गांव की गलियों और छोटे मैदानों में क्रिकेट खेलते हुए जिस बच्चे ने कभी बड़े खिलाड़ियों की तरह खेलने का सपना देखा था, आज उसकी मेहनत उसे राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता तक ले पहुंची है. यह कहानी जयसिंहनगर के शासकीय सांदीपनि विद्यालय में कक्षा सातवीं के छात्र सौरभ सिंह की है. सौरभ का सिलेक्शन स्कूल स्टेट अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हुआ है. सौरभ की इस उपलब्धि ने न केवल उनके स्कूल, बल्कि गांव और पूरे जयसिंहनगर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है.
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क्रिकेट के प्रति विशेष लगाव
कुबरा गांव निवासी क्रिकेटर सौरभ सिंह ने बताया कि उन्होंने महज 6-7 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था. बचपन से ही उन्हें क्रिकेट के प्रति विशेष लगाव रहा है. धीरे-धीरे खेल के प्रति उनकी यही रुचि जुनून में बदलती गई. उम्र छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन क्रिकेट खेलने और आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं हुआ. खेल के प्रति इसी लगन, नियमित अभ्यास और मेहनत ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है.
सपनों की दिशा में अहम उड़ान
एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होना सौरभ के लिए केवल खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके सपनों की दिशा में बढ़ाया गया एक अहम कदम है. उनकी सफलता ये संदेश देती है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या विशेष सुविधा की मोहताज नहीं होती है.
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सौरभ के सिलेक्शन की खबर से उनके परिवार, विद्यालय और गांव में खुशी का माहौल है. जिस गांव में उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उसी गांव का नाम अब राज्य स्तर पर पहचान बनाने जा रहा है. सौरभ की ये उपलब्धि गांव के दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा है कि वे अपने सपनों को छोटा न समझें और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें. अब सभी को उम्मीद है कि सौरभ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी अपने खेल का शानदार प्रदर्शन कर परिवार, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे.