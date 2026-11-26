ETV Bharat / state

क्रिकेट की नई सनसनी सौरभ, गांव की गलियों में खेलकर शहर का सफर और बना टॉप परफॉर्मर

सौरभ सिंह का मध्य प्रदेश अंडर-14 टीम में चयन ( ETV Bharat )

शहडोल: खेलों की दुनिया में शहडोल का एक अलग ही नाम है. क्रिकेट में यहां के खिलाड़ी देश और दुनिया में अपना परचम लहरा ही रहे हैं. वहीं, अब स्कूल गेम्स में भी यहां के खिलाड़ी लगातार कमाल कर रहे हैं. हाल ही में शासकीय सांदीपनि विद्यालय जयसिंहनगर के छात्र सौरभ सिंह का सिलेक्शन स्कूल स्टेट लेवल अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है.