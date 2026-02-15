ETV Bharat / state

गूगल में सर्च किया डॉक्टर का नंबर, खाते से गायब हो गए लाखों रुपए, सायबर फ्रॉड का नया मामला

गूगल में सर्च किया डॉक्टर का नंबर, खाते से गायब हो गए लाखों रुपए ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिले में साइबर फ्रॉड का नया मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने गूगल में डॉक्टर का नंबर सर्च किया और उसके खाते से डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा पैसे गायब हो गए. अब इस बात की शिकायत करने पीड़ित परिवार शहडोल जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा है और पैसे वापस दिलाने की मांग कर रहा है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र का है, जहां ब्यौहारी के रहने वाले एक शिक्षक शिवेश कुमार सिंह के छोटे बेटे का इलाज नागपुर में चल रहा है. बेटे की तबीयत खराब होने पर उसकी मां आरती सिंह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च कर रही थीं. इसी दौरान उनका कॉल असली डॉक्टर के बचाय साइबर ठगों के पास पहुंच गया.

शहडोल में सायबर फ्रॉड का अनोखा केस (ETV Bharat)

सायबर ठगों ने खुद को डॉक्टर का स्टाफ बताते हुए विश्वास में ले लिया और एक मोबाइल एप उसके फोन में डाउनलोड करने को कहा. महिला ने जैसे ही ऐप डाउनलोड किया सायबर ठगों ने किस्त बाई किस्त करके उसके खाते से रकम निकालनी शुरू कर दी. पहले दो बार में 50-50 हजार और फिर एक बार में 59 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए. इस तरह से महिला के खाते से एक लाख 59 हजार रुपए की ठगी कर ली गई.