ETV Bharat / state

गूगल में सर्च किया डॉक्टर का नंबर, खाते से गायब हो गए लाखों रुपए, सायबर फ्रॉड का नया मामला

शहडोल में सायबर फ्रॉड का अनोखा केस. गूगल में महिला ने सर्च किया डॉक्टर का नंबर, खाते से गायब हुए 1 लाख से अधिक रुपये.

Etv Bharat
गूगल में सर्च किया डॉक्टर का नंबर, खाते से गायब हो गए लाखों रुपए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: शहडोल जिले में साइबर फ्रॉड का नया मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने गूगल में डॉक्टर का नंबर सर्च किया और उसके खाते से डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा पैसे गायब हो गए. अब इस बात की शिकायत करने पीड़ित परिवार शहडोल जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा है और पैसे वापस दिलाने की मांग कर रहा है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र का है, जहां ब्यौहारी के रहने वाले एक शिक्षक शिवेश कुमार सिंह के छोटे बेटे का इलाज नागपुर में चल रहा है. बेटे की तबीयत खराब होने पर उसकी मां आरती सिंह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च कर रही थीं. इसी दौरान उनका कॉल असली डॉक्टर के बचाय साइबर ठगों के पास पहुंच गया.

Shahdol New case of cyber fraud
शहडोल में सायबर फ्रॉड का अनोखा केस (ETV Bharat)

सायबर ठगों ने खुद को डॉक्टर का स्टाफ बताते हुए विश्वास में ले लिया और एक मोबाइल एप उसके फोन में डाउनलोड करने को कहा. महिला ने जैसे ही ऐप डाउनलोड किया सायबर ठगों ने किस्त बाई किस्त करके उसके खाते से रकम निकालनी शुरू कर दी. पहले दो बार में 50-50 हजार और फिर एक बार में 59 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए. इस तरह से महिला के खाते से एक लाख 59 हजार रुपए की ठगी कर ली गई.

पैसे वापस दिलाने की लगा रहे गुहार

महिला की एक छोटी सी लापरवाही से वो बड़ी ठगी का शिकार हो गई है. अब पीड़ित दंपति शहडोल जिला मुख्यालय एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और पैसे वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

सायबर सेल ले रहा एक्शन

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान का कहना है कि एक फरियादी ने एक आवेदन लिख कर दिया है और उनके माध्यम से बताया गया है कि उनके बेटे की हड्डियों की बीमारी का इलाज चल रहा है उसके संबंध में उन्होंने नागपुर के अस्पताल में जानकारी प्राप्त की थी. उनकी पत्नी को कहा था कि एक बार नंबर पता कर लें. जैसे ही गूगल पर नंबर सर्च किया और संपर्क किया गया तो उनके खाते से करीब एक लाख से ज्यादा रुपए कट गए, साइबर सेल अब इस पर वैधानिक कार्यवाई कर रहा है.

TAGGED:

SHAHDOL CRIME NEWS
SHAHDOL GOOGLE SEARCH DOCTOR NO
MADHYA PRADESH NEWS
SHAHDOL MONEY DEBITED BY FRAUD
SHAHDOL NEW CASE OF CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.