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मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है नौतपा, जरूर कर लें ये सभी काम, होगा लाभ ही लाभ

इसके अलावा इस नौतपा के बीच में चिड़िया को पानी पिलाने और दाना खिलाने का भी महत्व है, दोनों टाइम पेड़ पौधों में जल छोड़ने का लाभ मिलेगा, गायों को पानी अवश्य पिलाएं. घर के सामने प्रातः काल उठ कर थोड़ा जल गिरा दें, बाल्टी या लोटा में लेकर के जल गिरा दें वह भी शुभ माना गया है. तुलसी का पौधा छाया में रखें थोड़ी सी धूप लगे, पुण्य मिलता है.

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जो 2 जून तक चलेगा. नौतपा में विधि विधान से जाप करने का बहुत ज्यादा महत्व है. जाप करने के लिए प्रातः कालीन स्नान कर लें. स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगा लें. कटोरी में जल रख लें, जनता की खुशहाली के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, लोगों की सुख शांति के लिए, किसी तरह का रोग न हो, कोई संकट न आए ऐसा बोल कर थोड़ा जल गिरा दें. फिर 'ओम भास्कराय नमः' इस मंत्र का जाप करें. हवन करें, जाप एक घंटे से लेकर दो घंटे तक जरूर करें. जब हवन ठंडा हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे उसे गिरा दें जिससे प्रकृति देवता का आशीर्वाद मिलता है. अच्छी बारिश होती है. प्रकृति खुशहाल रहती है."

शहडोल: इस साल प्रचंड गर्मी पड़ रही है. सूर्य देव की तेज तपिश से लोगों का हाल बेहाल है. तापमान हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है. 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई है और नौतपा का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, नौतपा में क्या करें, क्या न करें, ये सब आइये जाते हैं.

नौतपा का लाभ ऐसे लें किसान

नौतपा स्टार्ट है और इसका लाभ लेने के लिए कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति सलाह देते हुए कहते हैं कि "नवतपा शुरू हो गया है और ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ ही किसान खरीफ की तैयारी शुरू कर देते हैं. किसान कुछ दिन बाद जून के महीने में धान की नर्सरी डालेंगे, उसके अलावा जो सब्जी भाजी वाले किसान हैं वो भी इस नौतपा की तेज तपिश का लाभ अपने खेतों के लिए उठा सकते हैं. जो बरसात के दिनों में भूमि जनित बीमारियां फसलों में लगती हैं, अगर हम इस धूप का सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं, तो हमारे नर्सरी के जो पौधे होते हैं वह निश्चित रूप से बच जाते हैं."

नौतपा में भूमि जनित बीमारियों की होगी रोकथाम (ETV Bharat)

तेज धूप का फायदा उठाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले डेढ़ सौ गज की आर पर दिखने वाली पॉलिथीन लेनी होती है और जहां हम धान की नर्सरी लगाते हैं या सब्जी भाजी तैयार करते हैं, उस जगह पर हल्की सी खुदाई कर लेंगे और सिंचाई कर लेंगे. फिर उसको ऊपर से पॉलीथीन से ढक देंगे. पन्नी के बढ़े हुए भाग को उसके चारों तरफ मिट्टी से दबा देना होता है, मतलब अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर ना आ सके.

भूमि जनित बीमारियों की होगी रोकथाम

इसमें आप देखेंगे कि पॉलिथीन के अंदर का जो तापमान होता है वो बाहर के तापमान से 5 से 6 डिग्री ज्यादा होता है. मान लीजिए बाहर का तापमान 45 डिग्री है, तो अंदर का तापमान कम से कम 50 डिग्री पार कर जाएगा. इसका पहला फायदा यह होता है कि इससे विभिन्न प्रकार की भूमि जनित बीमारियों की रोकथाम हो जाती है. दूसरा जो उसमें खरपतवार के बीज देखने को मिलते हैं, वो भी निश्चित रूप से खत्म हो जाते हैं. इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर बेहतर काम करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है.

25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई है (ETV Bharat)

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कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि कई बार इस प्रक्रिया को हम अप्रैल माह से ही करने की सलाह देते हैं. एक महीने तक पॉलिथीन रखनी होती है, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं कर पाए हैं, तो इसे आप नौतपा की तेज धूप में भी कर सकते हैं. 15 से 20 दिन सूरज की तेज रोशनी का फायदा मिल जाएगा, जिससे हमारे खेतों को फायदा होगा.