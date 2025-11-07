ETV Bharat / state

तपोस्थली है शहडोल का जलहली धाम, शिवलिंग को स्नान करा बहती जलधारा बनी रहस्य

शहडोल के कठौतिया गांव में पहाड़ों के बीच मौजूद है रहस्यमयी जलहली धाम, शिवलिंग को स्नान कराते हुए लगातार बह रही जलधारा.

तपस्वियों की तपोस्थली है जलहली धाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 1:21 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग प्राकृतिक तौर पर बहुत ही समृद्ध है. प्रकृति के अद्भुत नजारे यहां आपको जगह-जगह बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे. शहडोल जिले में एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह की बात करेंगे जो लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. आज भी इसका रहस्य सुलझाने में किसी को कामयाबी नहीं मिली. हम बात कर रहे हैं पहाड़ों और प्रकृति की वादियों से घिरे जलहली धाम की.

कहां है जलहली धाम?
शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर गोहपारु ब्लॉक के मझौली ग्राम पंचायत के कठौतिया गांव में पहाड़ों के बीच रहस्यमयी जगह स्थित है. इस जगह को रामझिरिया आश्रम या जलहली धाम के नाम से जाना जाता है. दूर-दूर से लोग यहां प्रकृति के अद्भुत उपहार या यूं कहें कि चमत्कार और रहस्यमयी जगह को देखने के लिए पहुंचते हैं. आज भी इस जगह के रहस्य के बारे में कोई नहीं पता लगा सका है, कि आखिर यह जलधारा कहां से निकल रही है.

कुनुक नदी से होते हुए सोन नदी में मिलती है जलधारा (ETV Bharat)

कैसे पड़ा जलहली नाम?
मझौली ग्राम पंचायत के कठौतिया गांव के रहने वाले अजय तिवारी इस जगह को दिखाने के लिए खुद ही ईटीवी भारत के संवाददाता को लेकर गए. इस जगह के बारे में बताते हुए वह कहते हैं, ''ये अद्भुत जगह है, हमारे क्षेत्र के लिए गांव के लिए प्रकृति का उपहार और आशीर्वाद है. इस जगह की विशेषता यह है कि चारों ओर से पहाड़ हैं. प्रकृति की सुरमई वादियां हैं. एक जलधारा निकलती है, जो लोगों के लिए आज भी रहस्य है, कि ये जलधारा कहां से आ रही है.

ये जलधारा तब और आश्चर्यचकित करती है कि सदियों से मौजूद यहां एक शिवलिंग को स्नान कराते हुए नीचे की ओर बहती है और फिर ये आगे निकल जाती है.'' इस जलधारा को लेकर अजय तिवारी बताते हैं कि, ''इसीलिए इसे जलहली धाम के नाम से जाना जाता है और अब इसका नाम रामझिरिया आश्रम भी पड़ चुका है.''

jaldhara bathing Shivalinga
शिवलिंग को स्नान कराते बह रही जलधारा (ETV Bharat)

कुनुक नदी से होते हुए सोन नदी में मिलती है जलधारा
ये जलधारा साल के 12 महीने अनवरत ऐसे ही बहती रहती है. सबसे बड़ी बात ये है कि इसके पानी के बहाव में कोई कमी नहीं आती है. बारिश हो या ना हो उसी गति से ये बहती रहती है. उससे भी बड़ी बात यह है इसका साफ स्वच्छ पीने योग्य मीठा पानी है. अब तो यहां थोड़ा बहुत विकास कार्य भी कर दिया गया है. पहले शिवलिंग से गुजरते हुई जलधारा एक पानी की टंकी पर आती है, फिर आगे एक और बड़ी सी पानी की टंकी बनाई गई है. फिर वहां से होते हुए एक नाले के रूप में बहती है. फिर ये कुनूक नदी में जाकर मिल जाती है, जो वहां की लोकल नदी है. फिर कुनूक नदी से होते हुए सोन नदी में प्रवाहित हो जाती है.

जलहली धाम कब से है ऐसा?
इसके इतिहास को लेकर अजय तिवारी बताते हैं, ''इसका कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं है, जो पूर्वजों ने बताया है वही हम भी बता रहे हैं. इसका कई वर्ष पुराना इतिहास बताया जा रहा है. जब से ग्रामीणों ने इसे देखा है ऐसे ही देखा है, इसी गति से ये जलधारा बह रही है. इस जलधारा के फ्लो में कोई कमी नहीं आई है और सैकड़ों साल से जब से लोग इसे देख रहे हैं यह लगातार बह रही है. बताया जाता है कि कुछ साल पहले रामदयाल गिरी महाराज एक यहां आए थे, उन्होंने यहां कुछ विकास की नींव रखी थी, बाकी ये हजारों वर्ष पुराना धार्मिक स्थल है.''

shahdol jaldhara continue flowing
सालों से लगातार बह रही है जलधारा (ETV Bharat)

तीन दिवसीय मेले का आयोजन
इस जगह से आसपास के ग्रामीणों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है. यहां पर अब छोटे-छोटे मंदिर भी डेवलप कर दिए गए हैं. इसके अलावा वहां शिवलिंग आज भी मौजूद है, जहां से जलधारा उन्हें स्नान कराते हुए आगे निकल रही है. लोगों की यहां भगवान शंकर पर बड़ी आस्था बनी हुई है. यहां पर मकर संक्रांति के दिन बहुत ही भव्य मेला लगता है, जो की तीन दिनों का होता है.'' इस मेले को लेकर अजय तिवारी बताते हैं कि, ''इसका भी इतिहास उनके पूर्वजों ने बताया है, कि 1925 से ये मेला यहां लग रहा है. पहले एक नारियल की दुकान से मेले की शुरुआत हुई थी. रीवा के महाराजा राजा गुलाब सिंह ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस मेले की शुरुआत की थी.''

तपस्वियों की तपोस्थली से कम नहीं
इस जगह पर जब आप पहुंचेंगे तो चारों ओर से पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे. उसमें पेड़ पौधे दिखेंगे और फिर बीच में यह धार्मिक स्थल है. ये गांव के निवास स्थल से थोड़ी दूरी पर है, और यहां पर रात में भालू जैसे वन्य प्राणियों का भी मूवमेंट रहता है. इस जगह को देखने और यहां कि कल कल बहती पानी की मधुर आवाज सुनकर आपको भी ये जगह तपोस्थली लगेगी. इस जगह पर पहुंचते ही आपको यह एहसास होगा ये कभी तपस्वियों की जगह रही होगी.

shahdol jaldhara continue flowing
शहडोल के कठौतिया गांव में स्थित है जलहली धाम (ETV Bharat)

नर्मदा सोन की तरह निकल रही अविरल धारा
यह तो सब जानते हैं कि, नर्मदा और सोन नदी विशालकाय और रौद्र रूप धारण करती हैं. लेकिन नर्मदा और सोन ये दोनों ही नदियां शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से मैकल की पहाड़ियों से निकलती हैं. इतिहासकार रामनाथ परमार बताते हैं कि, ''नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम है वह मैकल पर्वत से हुआ है और पर्वत के ऊपर से इस जल स्रोत का उद्गम है, जो आगे चलकर नीचे आते-आते विशाल नदी का स्वरूप ले लेती है.

लेकिन जलहली धाम जो जल स्रोत का उद्गम है ये पहाड़ी के नीचे से हुआ है. यही वजह है कि ये उतनी बड़ी नदी का रूप नहीं ले पाती है. क्योंकि पहाड़ी के नीचे होने की वजह से जंगलों को सींचते हुए आगे निकल जाती है. ये आज भी वनस्थली के तौर पर यहां मौजूद है.''

लगातार पानी क्यों निकल रहा
इस जलहली धाम को लेकर रामनाथ परमार बताते हैं कि, ''शहडोल जिले का प्राकृतिक इतिहास है, जो कई अजूबों से आज भी भरा पड़ा है. यहां पर कई ऐसी अद्भुत चमत्कारी चीजें देखने को मिलती हैं, जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं. वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहाड़ियों में जो साल भर का जल संग्रहित होता है, वो जल वन में भी संरक्षित है. पहाड़ियों के दबाव से होकर तराई से एक जल स्रोत के रूप में बाहर निकलता है, वही जल प्रवाहित हो रहा है. शहडोल में इस तरह के जल स्रोत कई हैं.''

