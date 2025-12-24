ETV Bharat / state

रहस्यों से भरा शहडोल का 64 योगिनी मंदिर, कई योगनियों को पूजते थे अघोर साधक

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की वो संस्था है, जो विश्व भर में ऐसे स्थलों, स्मारकों और परंपराओं की पहचान करती है जो केवल किसी एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है. जैसे आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और अजंता एलोरा की गुफाएं इसी श्रेणी में आती हैं. प्राचीन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले देश की सरकार यूनेस्को को एक अस्थाई सूची भेजती है. इसके बाद यूनेस्को के विशेषज्ञ उस स्थल का निरीक्षण करते हैं और सभी मानदंडों को पूरा करने पर उन्हें विश्व धरोहर का दर्जा देते हैं.

पुरातत्व मामलों के जानकार विद्याधर शुक्ला बताते हैं, " शहडोल का नाम अब देश दुनिया में दर्ज हो चुका है. 11 फरवरी 2025 को यूनेस्को द्वारा जारी की गई अस्थाई सूची में देशभर के 13 योगिनी मंदिरों और मूर्तियों में शहडोल के 64 योगिनी मूर्तियों को शामिल किया है. जिसके बाद अब स्थानीय लोग इसे स्थाई सूची में शामिल कराने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं."

शहडोल: कलचुरी शासकों ने शहडोल संभाग में लंबे शासन किया था. यही वजह है कि यहां पर ऐतिहासिक पुरातात्विक कई ऐसी धरोहरे हैं, जो बहुत कुछ कहती हैं. शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर अंतरा स्थित है. यहां कंकाली माता का प्राचीन मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है. लेकिन क्या आपको पता है कि यहां पर 64 योगिनी मंदिर भी मौजूद था, जो कभी तंत्र साधना का बड़ा केंद्र रहा है. जिसे यूनेस्को ने अपने संभावित सूची में शामिल कर लिया है.

पुरातत्वविद रामनाथ सिंह परमार बताते हैं, "शैव और शाक्त मत के जो साधक हुआ करते थे, वो शिव और शक्ति की आराधना करते थे. 64 योगिनी मंदिर गोलाकार होते थे, जिसमें 64 कक्ष होते थे, 64 योगिनियों को समर्पित होते थे. इन कक्षों में मां पार्वती यानी शक्ति के अलग-अलग रूपों में 64 मूर्तियां होती थी, जिन्हें योगिनियां कहा जाता था. 64 योगिनी मंदिर की स्थापना करते समय मध्य में शिव जी को स्थापित किया जाता था. इन मंदिरों में साधक विशेष अवसरों पर तंत्र साधना या योगिनियों की साधना किया करते थे. योगिनी को तंत्र की देवी भी कहते हैं."

शहडोल में कैसे स्थापित हुआ 64 योगिनी मंदिर?

मध्य प्रदेश में कई जगह पर 64 योगिनी मंदिर हैं. जिसमें खजुराहो, गुना, जबलपुर के भेड़ाघाट में भी 64 योगिनी मंदिर है. ऐसा ही एक योगिनी मंदिर शहडोल जिले में हुआ करता था. वर्तमान में यहां मंदिर का नामों निशान तक नहीं है, लेकिन योगिनियों की मूर्तियां आज भी हैं. पुरातत्वविद रामनाथ परमार बताते हैं, " इसे कलचुरी काल में बनवाया गया था. कलचुरी युग में मयूर पंत के जो साधक हुआ करते थे. उनके माध्यम से यहां पर 64 योगिनी मंदिर की स्थापना कराई गई, जो की शहडोल जिले के अंतरा में स्थापित हुआ. यह 64 योगिनी तंत्र साधना मठ के रूप में यहां पर था, जो की 10वीं 11वीं सदी में यहां पर स्थापित कराया गया था."

अंतरा में बची हैं 12 योगिनियों की मूर्तियां

रामनाथ परमार के अनुसार अभी भी शहडोल के अंतरा में जो योगिनियां बची हैं, वो 12 हैं. यहां पर 2 प्रकार की योगिनियां हैं. एक स्थानक स्वरूप में और एक अश्वनिक स्वरूप में मिलती है. कुछ अंतरा के आसपास के गांव के मंदिर में स्थापित है. इसके अलावा यहां से कुछ मूर्तियों को धुबेला और कोलकाता म्यूजियम में ब्रिटिश काल में ही भेज दिया गया था. कई प्रतिमाएं अभी महावीर तीर्थंकार संग्रहालय में रखी हुई हैं, जो की शहडोल मध्य प्रदेश शासन का संग्रहालय है. इनमें से अधिकांशत मूर्तियां खंडित हो गई हैं. हालांकि, इनका संरक्षण किया जाना जरूरी है."

कौन कौन सी हैं 12 मूर्तियां?

कलचुरी युग में अंतरा गांव शक्ति साधना का प्रमुख स्थल रहा है. प्रारंभिक कलचुरी नरेश कृष्ण राव, शंकरगण और बुद्धराज तीनों अघोर शिव उपासक थे. अघोर पंथ और पशुपति पंथ का विशेष प्रभाव कलचुरी नरेशों में था. कलचुरी नरेश कामराज देव, युवराज देव प्रथम और कर्ण देव के आचार्य मत्तमयूर वंश के थे. इन्हीं शैवाचार्यों के मार्गदर्शन में कलचुरी राजाओं ने प्रसिद्ध शैव मंदिरों एवं शक्ति साधना के लिए 64 योगिनी मंदिर की स्थापना कराई थी. प्राप्त योगिनी प्रतिमाओं में इंद्रजाली, ओम तारा, श्री रंगिणी, पद्महंशा, श्री जहा, दर्पहारी, अजिता, श्री वीभत्सा, ढ़ढ़री, श्री टकारी, रूपिनी, और कंकाली चामुंडा शामिल हैं.

तंत्र साधना का था केंद्र

रामनाथ परमार बताते हैं, "कंकाली माता के गर्भगृह में जो योगिनी स्थापित हैं, वो स्थानक मुद्रा में हैं. वहीं खोल्हाड गांव के स्थानीय लोग उसे लक्ष्मी माता के नाम से पूजते हैं, लेकिन वो गौरी प्रतिमा है. सिंहपुर में एक महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में योगिनी प्रतिमा है. यहां पर महावीर संग्रहालय में भी प्रतिस्थापित है, इनका महत्व अति विशिष्ट है."

यूनेस्को के स्थाई सूची में शामिल होने के फायदे

अगर शहडोल की 64 योगिनी मूर्तियां यूनेस्को की स्थाई सूची में शामिल हो जाती हैं तो उसके कई फायदे होंगे. यहां के पर्यटन में वृद्धि होगी. विश्व भर से पर्यटक शहडोल आएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी. रोजगार के अवसर खुलेंगे और शहडोल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी. साथ ही मूर्तियों के संरक्षण के लिए फंड आएगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा."