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शहडोल में अब मुरम घोटाला, ड्राईफ्रूट, पेंट के बाद मुरम में भ्रष्टाचार

मध्य प्रदेश में ड्राई फ्रूट और पेंट के बाद अब मुरम घोटाला उजागर, शहडोल में खदान नहीं होने के बावजदू मुरम की खरीदारी और भुगतान.

SHAHDOL MURUM SCAM
मध्य प्रदेश में ड्राई फ्रूट और पेंट के बाद अब मुरम घोटाला उजागर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में अजब-गजब घोटाले सामने आ रहे हैं. अभी ड्राई फ्रूट और पेंट जैसे घोटाले का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि अब एक और नया मुरम घोटाला सामने आ गया. इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खनिज विभाग के रिकॉर्ड में मुरम की एक भी स्वीकृत खदान नहीं है, फिर भी पंचायत स्तर पर इसके इस्तेमाल के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है.

शहडोल में एक और घोटाले का हुआ पर्दाफाश

शहडोल में मुरम घोटाले का नया मामला सामने आया है. पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड हुए बिलों ने मुरम कांड की पोल खोल कर रख दी है. जनपद पंचायत सोहागपुर की ग्राम पंचायत झिरिया के दो मामलों ने हैरान कर दिया है. पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड दो बिल पूरे मामले के केंद्र में हैं. पहला बिल 28 जनवरी 2026 का है, जिसमें पीएम जनमन योजना के तहत आंगनवाड़ी के पास पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य के लिए एस.एन. हार्डवेयर के नाम से 16 मात्रा मुरम की कीमत 27 हजार 200 रु व पानी के टैंकर सहित 31 हजार और 400 रु का भुगतान दर्शाया गया है.

शहडोल में भ्रष्टाचार का एक और अनोखा कारनामा (ETV Bharat)

मुरम के लिए हजारों के बिल स्वीकृत

वहीं, दूसरा बिल 28 जुलाई 2025 का है, जिसमें मेसर्स कमल शर्मा द्वारा सीसी रोड निर्माण के लिए 66 हजार रु की मुरूम और 20 हजार 400 रु की गिट्टी सहित कुल 90 हजार 720 रु का बिल बना है. दोनों बिलों पर भुगतान संबंधी स्वीकृति और पंचायत के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं.

सरकारी भुगतान पर गंभीर सवाल

पंचायत स्तर पर सड़क, भवन, सीसी रोड और अन्य विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर मुरम का उपयोग दर्शाया गया है. लेकिन खनिज विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, शहडोल में फिलहाल मुरम की एक भी स्वीकृत खदान नहीं है. ऐसे में सरकारी भुगतान और सामग्री की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

MURUM SCAM IN SHAHDOL
मुरम के नाम पर हजारों का भुगतान स्वीकृत (ETV Bharat)

कोई मुरम खदान सैंक्शन नहीं

मुरम को लेकर जिला खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य ने बताया, "वर्तमान में शहडोल में मुरम की कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है, लेकिन प्रक्रियारत जरूर है. कुछ खदानें भविष्य में सैंक्शन हो सकती हैं. हालांकि, अभी तक कोई भी मुरम खदान सैंक्शन नहीं हैं."

मामले में जांच का आश्वासन

संयुक्त आयुक्त विकास, ग्रामीण विभाग जॉइंट कमिश्नर एमपी सिंह ने कहा, "ग्राम पंचायत द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं, शायद उसमें मुरम का प्रावधान होगा. उसमें अगर मुरम डलवाई जा रही है और भुगतान भी भुगतान किए जा रहे हैं. तो मुरम कहां से आ रहा है और उसका किस तरह का उपयोग किया जा रहा है. हम उसकी जांच-पड़ताल कर लेते हैं. तभी जाकर स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी."

गौरतलब है कि इससे पहले भी शहडोल कई विवादों का केंद्र रहा है, जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान अल्प समय के कार्यक्रम में ड्राई फ्रूट्स, दूध और चाय पर असामान्य खर्च के बिल सामने आए थे. इसके बाद सरकारी स्कूलों में मामूली पेंटिंग कार्य के लिए बड़ी संख्या में मजदूर और राजमिस्त्री दर्शाकर भुगतान का मामला काफी चर्चा में रहा है. अब मुरम की उपलब्धता और उसके भुगतान को लेकर उठे सवालों ने नई बहस छेड़ दी है.

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