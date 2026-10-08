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पति का खाट के पाए से पत्नी और सास पर हमला, दोनों की मौत, आरोपी कमरे में ताला लगाकर फरार

शहडोल: शहडोल जिले में एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है जिसमें एक पति ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे किसी की भी रूह कांप जाए. इस घटना में आरोपी पति ने सोती हुई पत्नी और सास को खटिया के पाए से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद दोनों के शव को कमरे में बंद कर ताला लगाकर फरार हो गया. चार दिन बाद जब कमरे से दुर्गंध आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी उसके बाद इस खौफनाक घटना से पर्दा उठा.

रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागांव की है, जहां एक शख्स पर अपनी पत्नी और सास की हत्या करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने दोनों को सोते समय खटिया के पाए से मारकर मौत के घाट उतार दिया है. मौत के घाट उतारने के बाद दोनों के शव को घर के बाहर एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया, इसके बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गया. करीब तीन-चार दिन तक शव से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ.

गोहपारू थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे का ताला खुलवाया. कमरे के अंदर मां बेटी के शव पड़े मिले, शव की स्थिति देखकर पुलिस भी सकते में आ गई. पुलिस ने दोनों के शव का पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गोहपारू थाना प्रभारी जेपी शर्मा का कहना है कि "नवागांव में एक शख्स अपनी सास और पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था, हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, मामले में वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी की तलाश की जा रही है."

कैसे दिया घटना को अंजाम

शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के नवागांव निवासी दिनेश रजक की करीब 1 साल पहले सीधी जिले के मझौली की रहने वाली रुचि से शादी हुई थी. शादी के बाद रुचि अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी. बताया जा रहा कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, इसी बीच रुचि की मां सावित्री अपनी बेटी को मायके ले जाने के लिए नवागांव पहुंची हुई थी. बेटी को मायके ले जाने की बात को लेकर पति पत्नी और सास के बीच विवाद हो गया.

शहडोल में पति ने पत्नी और सास को मौत के घाट उतारा (ETV Bharat)

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आरोप है किसी विवाद के बाद दिनेश रात में घर पहुंचा और उस समय मां बेटी घर में सो रही थीं. दिनेश ने खटिया का पाया निकाला और पत्नी रुचि और सास सावित्री पर हमला कर दिया, हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने दोनों के शव को घर के कमरे में बंद किया और बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया.