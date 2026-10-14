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गुजरात भागा, पुलिस के डर से जंगल में छुपा, पत्नी-सास के शातिर कातिल को ऐसे पकड़ा

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अभी हाल ही में एक बड़ी घटना हुई थी. जिसमें पत्नी और सास की नृशंस हत्या की गई थी. हत्या का आरोप पति पर लगाए गए थे, जिसके बाद से पति भी फरार था. लेकिन अब शहडोल जिले के गोहपारू थाने की पुलिस ने फरार आरोपी दिनेश रजक को गिरफ्तार कर लिया है. उसने पत्नी और सास की हत्या करने की बात कबूल कर ली है.

गोहपारु थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने बताया है कि, ''गोहपारू पुलिस ने फरार आरोपी पति दिनेश रजक को गिरफ्तार कर लिया है. इस पर आरोप है कि चरित्र संदेह को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने अपनी पत्नी रुचि और सास सावित्री की खटिया के पाए से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद दोनों के शवों को घर के एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया था. चार दिन बाद कमरे से जब दुर्गंध आनी शुरू हुई, तब इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ.''

घटना 4 अक्टूबर की है, जब चरित्र संदेह को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. इसी दौरान दिनेश अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा. बेटी को मायके ले जाने पहुंची मां सावित्री ने जब रुचि के साथ मारपीट होते देखा तो बीच बचाव करने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर आपा खो दिया और उसने खटिया के पाए से पत्नी और सास पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई.

वारदात के बाद आरोपी ने दोनों शवों को घर के एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर मौके से फरार हो गया. 8 अक्टूबर को कमरे से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को संदेह हुआ. सूचना मिलने पर गोहपारू पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला खुलवाया. अंदर मां बेटी के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी.

पहले गुजरात फिर गोहपारू के जंगल में छुपा आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के गुजरात में होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद गोहपारू पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए गुजरात पहुंची हालांकि पुलिस की आने की भनक लगते ही आरोपी वहां से भाग निकला और गोहपारू क्षेत्र के जंगल में जाकर छुप गया. पुलिस ने तलाश के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है. पत्नी और सास की हत्या की सनसनीखेज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है.