ETV Bharat / state

'यह मैंने क्या कर दिया', बेटे की हत्या कर सदमे में पिता, खत्म की खुद की जिंदगी

बेटे की हत्या करने के बाद पिता ने की आत्महत्या, ( ETV Bharat )

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पहले बाप ने बेटे की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता फरार हो गया. कुछ दिन मंगलवार को उसने खुद की जिंदगी भी खत्म कर ली. पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है. बता दें कि घटना के बात से आरोपी पिता जंगल में छुपा बैठा था.