'यह मैंने क्या कर दिया', बेटे की हत्या कर सदमे में पिता, खत्म की खुद की जिंदगी
शहडोल में बेटे की हत्या करने के बाद पिता ने की आत्महत्या, भतीजे को फोन कर बोला था-अपने किए पर शर्मिंदा हूं. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 10:09 AM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पहले बाप ने बेटे की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता फरार हो गया. कुछ दिन मंगलवार को उसने खुद की जिंदगी भी खत्म कर ली. पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है. बता दें कि घटना के बात से आरोपी पिता जंगल में छुपा बैठा था.
मामूली बात पर पिता ने की बेटे की हत्या
घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठिया गांव की है. जहां 2 अक्टूबर को नंद कुमार सिंह ने मामूली विवाद पर अपने बेटे सिंहराज सिंह गोंड पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद उसके बेटे को गंभीर चोट लगी और सिंह राज की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पिता मौके से फरार होकर जंगल में जाकर छिप गया था. बताया जा रहा है कि जंगल में छिपे रहने के दौरान नंदकुमार ने अपने भांजे को फोन किया था. बातचीत के दौरान उसने बेटे की हत्या को लेकर अफसोस जताया और अपनी गलती भी स्वीकार की.
भतीजे को फोन कर बोला- यह मैंने क्या कर दिया
आरोपी ने फोन पर कहा कि, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, वह अपने किए पर शर्मिंदा है. बात करने के बाद आरोपी ने अपना फोन बंद कर दिया. भतीजे ने सारी बात पुलिस को जाकर बताई. जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. इसी बीच मंगलवार को कोठिया गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कराया, तो मृतक की पहचान बेटे की हत्या के आरोपी नंदकुमार सिंह गोंड के रूप में हुई.
- बेटे की चाह में हत्यारिन बनी मां, एक दिन की नवजात बेटी की गला घोंटकर ले ली जान
- इंदौर में पत्नी ने पति का सिर सिलबट्टे से कुचला, पति की धमकी के बाद बेरहमी से कर दी हत्या
- सिरफिरे प्रेमी ने चाकू से गोदकर की प्रेमिका की हत्या, फिर छत से कूदकर दी जान; जानिये क्या है पूरा मामला
इलाके में गमगीन माहौल
इस पूरे घटना क्रम को लेकर एसडीओपी ऋषभ चारी का कहना है कि, ''बेटे की हत्या करने वाले आरोपी का शव बरामद हुआ है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या करने का लग रहा है. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर परिजनों को सौंप दिया है.'' पहले बेटे की हत्या और फिर दूसरी ओर पिता का आत्महत्या इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों को गमगीन कर दिया है. गांव में भयावह माहौल बना दिया है.