शहडोल में आग से धधकने लगा कच्चा मकान, घर के अंदर मची चीख पुकार, ऐसे निकाला बाहर

शहडोल में खाना बनाते समय कच्चे मकान में लगी आग, गंभीर झुलसे मकान मालिक को अस्पताल में थाना प्रभारी ने अस्पताल में कराया भर्ती.

SHAHDOL HOUSE FIRE BREAKS OUT
शहडोल में आग से धधकने लगा कच्चा मकान (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 26, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
शहडोल: पपौंध थाना क्षेत्र में कच्चे मकान में उस वक्त अचानक आग धधक उठी, जब घर में महिला खाना बना रही थी. उस वक्त घर के अंदर लोग मौजूद थे. आग की उठती भयानक लपटों को देख वहां चीख पुकार मच गई. हालांकि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. मकान में जिस तरह की आग की लपटें दिख रही है. उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ जलकर खाक हो गया होगा.

कच्चे मकान में आग से सब जलकर खाक

यह घटना शहडोल के पपौंध थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया गांव की है. मकान मालिक धारी जायसवाल के घर में खाना बनाया जा रहा था. उसी समय घर में अचानक आग भड़क गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को ही अपनी चपेट में ले लिया. धू-धू कर घर जलने लगा. आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी. आग देखकर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था. इसी बीच भ्रमण पर निकले थान प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा भी वहां पहुंच गए. उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से घर के अंदर से लोगों को बाहर निकाला.

घर में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया

मौके पर मौजूद पड़ोसी रमेश ने का कहना था कि "जिस तरह से मकान में आग लगी थी, उससे अंदाजा है कि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है. लाखों रुपए का नुकसान हुआ होगा. उनका कहना था कि जिस तरह से मकान में आग धधक रही थी. उसे देखकर अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, जबकि अंदर चार लोग फंसे हुए थे. तभी थाना प्रभारी ने हौसला दिखाया और अंदर फंसे लोगों को निकालने में मदद की.

गंभीर रूप से झुलसे मकान मालिक

इस दौरान मकान मालिक धारी जायसवाल गंभीर रूप से झुलस गया थे. हालांकि, पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना प्रभारी ने बृजेंद्र मिश्रा का कहना है कि "नगर भ्रमण के दौरान मैं वहां पहुंच गया. मैंने तुरंत ही थाने को सूचना दी इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है.

