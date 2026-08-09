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किसान भाई फसल बीमा अब तक नहीं कराया तो न हों परेशान, 17 तारीख तक बढ़ी डेट

मध्य प्रदेश में फसल बीमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है, इन जगहों से किसान करा सकते हैं फसल बीमा. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

फसल बीमा की बढ़ गई डेट
MP CROP INSURANCE DATE 17 AUG (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 9:50 PM IST

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शहडोल: अगस्त का महीना चल रहा है और इन दिनों जोरदार बारिश भी हो रही है. सभी जगह धान की रोपाई का काम भी चल रहा है, लेकिन अगर अब तक आपने अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार फिर से फसल बीमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है.

फसल बीमा की बढ़ गई डेट

शहडोल के एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला समन्वयक जितेंद्र विश्वकर्मा बताते हैं कि "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है. अब 17 अगस्त तक आप अपने खरीफ सीजन के फसलों का बीमा करा सकते हैं."

PRADHANMANTRI FASAL BEEMA YOJANA date extended
मध्य प्रदेश में फसल बीमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है (ETV Bharat)

फसल, बीमा, और प्रीमियम

शहडोल के एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला समन्वयक जितेंद्र विश्वकर्मा बताते हैं कि खरीफ मौसम में धान, सोयाबीन, मक्का, अरहर, ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, मूंग एवं उड़द सहित अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है. जिसमें किसानों को प्रीमियम राशि का केवल 2 प्रतिशत अंश ही जमा करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का वहन शासन करेगी.

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कहां से करा सकते हैं बीमा

योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिले की सहकारी समितियों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), सभी बैंकों, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल, एआईसी प्रतिनिधि, पीओएसपी बीमा एजेंट और उर्वरक विक्रय केंद्रों के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं.

देना होगा यह दस्तावेज

अऋणी किसानों को पंजीयन के लिए भू-अधिकार पुस्तिका की प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, बुवाई प्रमाण पत्र तथा मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा.

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