बीच शहर चलती कार बनी आग का गोला, पहली बार ससुराल जा रही थी बहू, 6 लोग थे सवार
शहडोल में धू धू कर जली चलती कार, बहू की विदाई कराकर लौट रहा था परिवार, कार को जलता देख डरे लोग, टला बड़ा हादसा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 11:12 AM IST
शहडोल: शहर के बीचोबीच उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रविवार की देर रात अचानक से एक चलती लग्जरी कार में आग लग गई. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया है. यह हादसा शहर की चौपाटी के पास पेट्रोल पंप के सामने बीच सड़क पर हुआ. देखते ही देखते आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेंट में ले लिया. आग से उठ रही लपटें देख लोग डर गए थे. वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. हादसे के वक्त कार में नई बहू सहित 6 लोग सवार थे. पहली बार बहू ससुराल जा रही थी.
चलती कार में लगी आग
चलती कार में आग लगने की घटना शहडोल शहर स्थित चौपाटी के पास ही है. यहां सड़क से एक लग्जरी कार गुजर रही थी, तभी अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा और कार में आग लग गई. चंद मिनट में आग इस कदर भड़की की पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. देखते-देखते कार जलकर खाक हो गई, जिस तरह से धू धू कर गाड़ी जल रही थी, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हदसा कितना भयानक था. गनीमत यह रही कि कार ड्राइवर और बैठे लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.
सभी सुरक्षित, बड़ी दुर्घटना टली
प्रत्यक्षदर्शी पीयूष ने बताया कि "जिस कार में आग लगी है, वह कार सीएनजी से चल रही थी. कार से जिस समय धुआं उठना शुरू हुआ. उस वक्त कार में ड्राइवर और दो महिलाएं सवार थीं. वे तत्काल कार से बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया है. जिस तरह से आग जल रही थी, अगर कोई उसमें होता तो उसकी जान चली जाती. हालांकि कार में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया."
सार्ट सर्किट से लगी कार में आग
मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती निवासी रामजी गुप्ता के बेटे की करीब 3 माह पहले देवसर में शादी हुई थी. शादी के बाद पहली बार बहू की विदाई कराकर परिवार के लोग उसे शहडोल लेकर लौट रहे थे. इसके लिए उन्होंने शहडोल से ही एक सीएनजी कार किराए पर ली थी. कार में ड्राइवर सहित टोटल 6 लोग थे, जिसमें नई नवेली बहू भी शामिल थी. जैसे ही ये कार शहडोल चौपाटी के पास पहुंची, तभी गाड़ी सीएनजी से चल रही थी और उस में आग लग गई. आग लगने का कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.
चंद पलों में कार जलकर हुई स्वाहा
कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया. स्थिति की गंभीरता को समझते ही ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया और समय रहते सभी यात्रियों को कार से बाहर निकाल लिया और इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि जिस तरह से धू धू कर कार जल रही थी, उससे लोग डरे भी थे. क्योंकि जहां पर आग लगी थी वहीं पर कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप भी था. साथ ही चौपाटी भी थी और इसे काफी व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है. बीच सड़क पर आग लगी हुई थी.
- शहडोल में बीज भंडार में भीषण आग, लाखों की धान जलकर खाक, किसानों की उम्मीदें उजड़ी
- छिंदवाड़ा पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1 किमी दूर से दिख रहा धुएं का गुबार
जलती कार का वीडियो आया सामने
हादसे के वक्त वहां पर लगी भीड़ ने जलती कार का वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है. वीडियो में कार धू धू कर जलती दिख रही है. फिलहाल इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी सुरक्षित हैं. इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोग सीएनजी वाहनों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि आग लगने का कारण सीएनजी किट हो सकता है. भविष्य में ऐसे वाहन खरीदने से पहले लोग अधिक सतर्कता बरतें.