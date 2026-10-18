मखना की मौत के बाद, दफनाने वाली जगह क्यों पहुंचा हाथियों का दल, बांधवगढ़ से भी आये हाथी
शहडोल के उत्तर वन मंडल में दो हाथियों के दल की एक्टिविटी बढ़ी, जिधर हाथी हैं उधर बिल्कुल न जाने की सलाह. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:28 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले में हाथियों की दस्तक लगातार देखने को मिलती रहती है, इन दिनों उत्तर वन मंडल में एक नहीं बल्कि दो हाथियों का दल इधर-उधर घूम रहा है. एक दल तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भी आ पहुंचा है, जिसके बाद से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अभी हाल ही में उत्तर वन मंडल के इस इलाके में एक मखना हाथी की मौत भी हुई थी, जिसके दूसरे दिन से ही हाथियों के दो दल इस क्षेत्र में एक्टिव हो चुके हैं. शहडोल में एक हाथी का दल तो उस जगह पर भी पहुंचा था, जहां पर इस मखना हाथी को दफनाया गया था.
हाथी की मौत के बाद पहुंचा हाथियों का दल
अभी हाल ही में शहडोल जिले के पश्चिम ब्यौहारी के चंदौली के वार्ड नंबर 7 राजस्व क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक मखना हाथी की करंट की वजह से मौत हो गई थी. उसके बाद से हड़कंप मच गया था, सभी तरह की जांच पड़ताल करने के बाद इस हाथी को दफनाया गया था. शहडोल उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि "जहां पर इस हाथी को दफनाया गया था दूसरे ही दिन शहडोल के बाणसागर डैम के बैकवॉटर वाले एरिया में जो 25 हाथियों का दल रह रहा है, वो दल रात में पहुंचा था और कुछ देर वहां रुका भी था और फिर वहां से निकल गया था."
डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि "हाथियों में बहुत शार्प मेमोरी होती है और ऐसा होता है कि वह अपने साथी की याद में वहां पहुंचते हैं और इसीलिए हाथियों का ये दल वहां पहुंचा था, क्योंकि ये मखना हाथी पिछले तीन महीने से हाथियों के इसी दल के साथ रह रहा था."
अभी कहां हैं हाथी ?
वर्तमान में उत्तर वन मंडल में दो हाथियों के दल की एक्टिविटी बढ़ गई है. एक तो पिछले कई सालों से शहडोल जिले के बाणसागर के बैक वाटर वाले एरिया में जो 25 हाथियों का दल रह रहा है, वो इन दिनों अपने क्षेत्र से हटके भ्रमण कर रहा है. डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं की 25 हाथियों का दल झिरिया बीट में है, तो वही जो एक दल बांधवगढ़ से आया हुआ है यह दल भी हाथी की मौत के बाद दूसरे दिन से ही शहडोल में आया हुआ है. ये अभी गोदावल रेंज के घोरसा बीट में है. बांधवगढ़ से जो हाथियों का दल आया हुआ है इसमें 30 हाथी बताये जा रहे हैं.
जिधर हाथी हैं उधर बिल्कुल भी ना जाएं
मतलब इस क्षेत्र में इन दिनों हाथियों के दो-दो दल एक्टिव हैं और लगातार ये एक जगह से दूसरे जगह मूव भी कर रहे हैं. फसलों को भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से वन विभाग के सामने एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इन्हें आबादी क्षेत्र में घुसने से भी रोकना है किसी तरह की जान माल का नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखना है. इसलिए वन विभाग की टीम लगातार एक्टिव है सारे कर्मचारी लगे हुए हैं. मुनादी कराई जा रही है ग्रामीणों को अवेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि "जिधर हाथी हैं उधर बिल्कुल भी ना जाएं और सुरक्षित जगह पर रहें अपना ख्याल रखें, हाथी से किसी भी तरह से छेड़ छाड़ न करें."
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शहडोल संभाग हाथियों का गढ़
पिछले कुछ सालों से शहडोल संभाग हाथियों का गढ़ बन चुका है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जहां 60 से 70 की संख्या में परमानेंट तौर पर हाथी रह रहे हैं. शहडोल जिले का कुछ जंगली इलाका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और आए दिन इस क्षेत्र से हाथियों का मूवमेंट होता रहता है, खासकर फसलों के समय पर तो हाथी यहां पहुंचते रहते हैं. इसके अलावा शहडोल जिले के बाणसागर के बैक वाटर वाले एरिया में भी पिछले दो-तीन साल से 25 हाथियों का एक दल लगातार बना हुआ है और रह रहा है. ये दल भी फसलों के समय इधर-उधर मूव करता रहता है, इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के रास्ते भी अनूपपुर होते हुए हाथियों के दल आते रहते हैं, कुल मिलाकर शहडोल संभाग में लगातार हाथियों का मूवमेंट बना रहता है.