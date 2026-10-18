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मखना की मौत के बाद, दफनाने वाली जगह क्यों पहुंचा हाथियों का दल, बांधवगढ़ से भी आये हाथी

सांकेतिक तस्वीर ( Source: IANS )

शहडोल: शहडोल जिले में हाथियों की दस्तक लगातार देखने को मिलती रहती है, इन दिनों उत्तर वन मंडल में एक नहीं बल्कि दो हाथियों का दल इधर-उधर घूम रहा है. एक दल तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भी आ पहुंचा है, जिसके बाद से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अभी हाल ही में उत्तर वन मंडल के इस इलाके में एक मखना हाथी की मौत भी हुई थी, जिसके दूसरे दिन से ही हाथियों के दो दल इस क्षेत्र में एक्टिव हो चुके हैं. शहडोल में एक हाथी का दल तो उस जगह पर भी पहुंचा था, जहां पर इस मखना हाथी को दफनाया गया था.

हाथी की मौत के बाद पहुंचा हाथियों का दल