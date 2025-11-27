ETV Bharat / state

बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले, फिटकरी से करें देसी उपाय, छाला हो जाएगा छूमंतर

शहडोल के आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया मुंह के छाले से राहत पाने के देसी उपाय, चमेली का पत्ता, त्रिफला चूर्ण भी लाभकारी.

ALUM MOUTH ULCERS RELIEF
फिटकरी से देसी उपाय कर दूर करें मुंह का छाला (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: आम जनजीवन में अक्सर लोग मुंह में बार-बार छाले निकल आने से परेशान रहते हैं. मुंह में छाले होने पर खाना खाने में भी काफी दिक्कत होती है. ऐसे में बार-बार होने वाले मुंह के छालों से निजात पाने के लिए कुछ देसी उपाय भी किये जा सकते हैं. इस उपाय से आसानी से राहत मिलती है. आखिर ये कौन से देसी उपाय हैं, जानते हैं आयुर्वेद डॉक्टर, अंकित नामदेव से.

क्यों हो जाते हैं मुंह में छाले

आयुर्वेद डॉक्टर, अंकित नामदेव बताते हैं कि "मुंह में छाले पड़ने की मुख्य वजह पाचन संस्थान में गड़बड़ी, माउथ हाइजीन पर ध्यान न देना, विटामिन-सी की कमी या बार-बार दांतों के नीचे जीभ के आ जाने से हो सकता है. इसके साथ ही कई बार कुछ दवाइयां के साइड इफेक्ट के कारण भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं. इससे राहत पाने के कई देसी उपाय उपलब्ध है. वहीं, आज मार्केट में बहुत सारे माउथवॉश उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग कर मुंह के छाले की परेशानी को दूर किया जा सकता है.

मुंह के छाले से राहत पाने के देसी उपाय (ETV Bharat)

मुंह के छालों से निजात दिलायेगा देसी उपाय

मुंह के छालों से निजात दिलाने के लिए हमारे आम जनजीवन में ही कई ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं, जिनका सही से इस्तेमाल करके हम फौरी तौर पर इससे राहत ले सकते हैं. आयुर्वेद डॉक्टर, अंकित नामदेव बताते हैं कि "फिटकरी के पाउडर को छाले पर छिड़कने राहत मिल सकती है. फिटकरी का पानी के साथ में सॉल्यूशन बनाकर बार-बार माउथवॉश किया जाए तो छाले में बहुत फायदा मिलता है. फिटकरी सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम फिटकरी लेकर 1 लीटर पानी में घोल दें. इससे दिन भर में कई बार माउथ वाश करने से काफी आराम मिलता है."

चमेली का पत्ता, त्रिफला चूर्ण भी लाभकारी

मुंह में हुए छाले से राहत पाने के लिए अन्य कई देसी उपाय भी हैं. जिसमें चमेली के पत्ते का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. चमेली के पत्ते को चबाकर उसको थूक दिया जाए, तो इससे भी मुंह में हुए छाले से काफी राहत मिलती है. इसके अलावा त्रिफला चूर्ण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. त्रिफला चूर्ण को मुख में डाल कर तब तक रखना है जब तक मुंह लार से भर न जाए. ये तरीका भी एक बेहतर माउथ हाइजीन का हिस्सा है.

TAGGED:

ALUM MOUTH ULCERS RELIEF
JASMINE LEAVES BENEFITS
ALUM HOME REMEDIES
TRIPHALA CHURN
MOUTH ULCERS HOME REMEDIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं आकाशवाणी केंद्र उज्‍जैन से बोल रहा हूं', पहचानिए किसकी है ये आवाज

स्कूल के बाहर करते थे शराबखोरी, पुलिस की मुर्गा परेड ने निकाल दी सारी हेकड़ी

बुरहानपुर में परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता, प्रतिबंध के बावजूद कराई गई पाड़ों की टक्कर

छतरपुर के ITI कॉलेज में UP से बुलाए फर्जी परीक्षार्थी, मुन्ना भाइयों समेत 17 के खिलाफ FIR

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.