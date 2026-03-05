ETV Bharat / state

बोतल में लाया पेट्रोल और फूंक दी बाइक, ले लिया पुरानी रंजिश का बदला

शहडोल में पुरानी रंजिश में युवक ने पेट्रोल डालकर बाइक को किया आग के हवाले, दीदी और जीजा से हुआ था आरोपी का विवाद.

Motor cycle fire by petrol
शहडोल में पेट्रोल डाकर आरोपी ने बाइक में लगाई आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 10:45 PM IST

शहडोल: जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में एक अजीब-ओ-गरीब मामला सामने आया है. जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने बाइकों को आग के हवाले कर दिया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

पुरानी रंजिश में बाइक को किया आग के हवाले

पूरा मामला जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के बहेरहा गांव का है. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई है, पुलिस के मुताबिक, छिरहा गांव निवासी दीपू साकेत होली के मौके पर अपने बहन के घर बहेरहा गांव गया था. वह गांव की एक दुकान पर सामान लेने जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में हीरालाल चौधरी नामक आरोपी भी बाइक से पहुंचा और दीपू साकेत को रोककर उससे बात करने लगा.

पुरानी रंजिश में घटना को दिया अंजाम (ETV Bharat)

पल भर में आग के आगोश में बाइक

पीड़ित दीपू साकेत के मुताबिक, आरोपी का विवाद कुछ दिनों पहले उसके जीजा और दीदी से भी हुआ था, इसकी रंजिश वो अपने मन में पहले से ही बना रखा था. इसी पुराने विवाद के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी अपने साथ एक बोतल में पेट्रोल लेकर आया था. कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पेट्रोल डालकर बाइकों को आग के हवाले कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटनास्थल पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Motor cycle fire by petrol
देखते ही देखते आग का गोला बनी बाइक (ETV Bharat)

इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई, सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची. जयसिंह नगर थाना प्रभारी अजय बैगा ने कहा, "पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी हीरालाल चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उसकी तलाश की जा रही है, पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच जारी है."

