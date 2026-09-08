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बेटे को पढ़ाने मां का संघर्ष, 12वीं में पढ़ने वाले बेटे को पीठ पर लादकर पहुंचाती है स्कूल

शहडोल में दिव्यांग बेटे को पढ़ाने हर रोज पीठ पर लादकर स्कूल पहुंचाती है मां. अब तक नहीं मिली सरकारी मदद. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL MOTHER CARRIES SON
दिव्यांग बेटे को पढ़ाने हर रोज पीठ पर लादकर स्कूल पहुंचाती है मां (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:23 PM IST

4 Min Read
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शहडोल: एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जो एक मां की बेबसी और उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति दोनों को दिखाती है. एक मां अपने दिव्यांग बेटे को, जो शारीरिक परेशानी के चलते ठीक से चल भी नहीं पाता, उसे अपनी पीठ पर लादकर हर दिन स्कूल पहुंचती है, जिससे उसका बेटा पढ़ सके, और आगे अपनी जिंदगी में कुछ कर सके.

ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए लेकिन अब तक इस बच्चे को कोई मदद नहीं मिल सकी है, जबकि मदद के लिए उसकी मां हर जगह आवेदन कर चुकी है.

पीठ पर लादकर बेटे को पहुंचाती है स्कूल

यह तस्वीर सामने आई है शहडोल जिले के आखिरी छोर में स्थित झींक बिजुरी गांव से, जहां कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला छात्र राजकुमार जायसवाल दिव्यांग है. शारीरिक परेशानी के कारण ठीक से चल फिर भी नहीं पाता. स्कूल जाने के लिए उसे अपनी मां की पीठ का सहारा लेना पड़ता है. मां हर रोज अपने बेटे को पीठ पर बैठाकर पहले घर से बस स्टैंड तक ले जाती है, फिर वहां पर बस में चढ़ती है और फिर बस से उतरने के बाद बस स्टैंड से स्कूल तक अपने बच्चे को पहुंचाती है.

गांव से 10 किलोमीटर दूर है स्कूल

12वीं में पढ़ने वाला दिव्यांग छात्र राजकुमार जायसवाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झींक बिजुरी में 12वीं क्लास का छात्र है. दर्शिला गांव से स्कूल की दूरी करीब 10 किलोमीटर है. छात्र की मां फूलकुमारी बताती हैं, "आने-जाने में करीब 40 से 50 रुपए के करीब बस का किराया भी खर्च होता है. घर में मेरे और बेटे के अलावा कोई नहीं है. ऐसे में बेटे की पढ़ाई के लिए मुझे ही प्रतिदिन उसे लेकर आना पड़ता है. ऐसे में कड़ी मेहनत कर अपने बच्चे को पढ़ा रही हूं."

बेटे के लिए मदद की गुहार

दिव्यांग छात्र की मां फूलकुमारी बताती हैं, "बेटा 10वीं तक तो अपने गांव में ही दर्शिला के पास के स्कूल में पढ़ा लेकिन उसके बाद उसका एडमिशन 11वीं में झींक बिजुरी के सरकारी स्कूल में करवाया. इस साल 12वीं क्लास में पहुंच गया है."

मां फूलकुमारी बताती हैं, "उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था लेकिन बेटे को पढ़ाई के लिए मैंने उसका एडमिशन वहां करवा दिया. वह चल नहीं सकता, दिव्यांग है इसलिए रोज उसे पीठ पर बिठाकर बस स्टैंड तक ले जाती हूं, फिर बस से स्कूल तक जाते हैं और वहां बस स्टैंड से स्कूल तक पीठ पर लादकर बच्चे को स्कूल लाती हूं. हर दिन का उनका ये रुटीन बन चुका है."

मां फूलकुमारी बताती हैं, "पिछले 2 साल से ये सिलसिला जारी है, क्योंकि उनका बेटा 12वीं में पढ़ रहा है, बेटा जब तक स्कूल में पढ़ाई करता है, मुझे वहां ही रुकना पड़ता है, इससे वो मजदूरी भी समय पर नहीं कर पाती और कम पैसे मिलते हैं, जिससे परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है."

बेटे के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल की डिमांड

राजकुमार जायसवाल की मां फूलकुमारी बताती हैं, "उनकी आय इतनी नहीं है कि वो बच्चे को ठीक से पढ़ा सकें. सही व्यवस्था देकर उसे स्कूल पहुंचा सके. इसलिए खुद पीठ पर ही लादकर लाती हैं. बच्चे की सहायता के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए उन्होंने कई लोगों से मांग की, लेकिन उन्हें अब तक बेटे के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं मिल पाई है.

इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए मंत्री दिलीप जायसवाल को भी आवेदन दिया था, जिसे कलेक्ट्रेट में भी जमा कराया लेकिन 2 महीने से अधिक समय के बाद भी साइकिल नहीं मिली. मेरा बेटा 80% विकलांग है जिसका सर्टिफिकेट भी बन चुका है."

'हितग्राहियों को मिलता है योजना का लाभ'

दर्शिला पंचायत सचिव गंगाराम कहते हैं, "मेरे पंचायत का यह बच्चा है. मां उसे अपनी पीठ पर लादकर स्कूल लाना ले जाना करती है, देखकर बहुत दुख लगता है. कई बार मैंने बुढ़ार के अधिकारियों से मिलकर सहायता की बात की लेकिन जवाब आता है बच्चा अभी 18 वर्ष का नहीं है उसके पहले उसे स्कूटी नहीं मिल सकती."

जिला सामाजिक न्याय विभाग की अधिकारी प्रज्ञा मरावी का कहना है, "शिविर में यदि हितग्राही आवश्यक कागजात लेकर पहुंचते हैं तो दस्तावेजों की जांच के बाद पात्रता के अनुसार उन्हें शासन की संबंधित योजना का लाभ दिया जाता है."

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