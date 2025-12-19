ETV Bharat / state

बुंदेलखंड में कोहरे ने रोकी सुनहरी रोशनी, नौगांव में शीतलहर का सितम तो शहडोल सबसे ठंडा

सागर सहित पूरे बुंदेलखंड में शुक्रवार सुबह लोगों का घने कोहरे से सामना हुआ. घनी धुंध के साथ शीतलहर के प्रकोप के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गयी और जिन लोगों को जरूरी काम थे, वही शीतलहर से निपटने के इंतजाम के साथ घर से बाहर निकले. बाकी लोगों ने घर पर ही रहना बेहतर समझा. मौसम विभाग का कहना है कि ये रेडिएशन फॉग है और हवा के साथ खत्म होता जाता है.

सागर/शहडोल : मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोग कांप उठे हैं. बुंदेलखंड में ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही दिख रहा है. शीतलहर और कोहरे की चपेट में पूरा बुंदेलखंड है. सागर में दृश्यता 300 मीटर दर्ज की जा रही है. इस प्रकार जनजीवन पर इसका भारी असर देखा जा रहा है. शहडोल में तो पारा रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है.

मौसम विज्ञान केंद्र सागर के प्रभारी विवेक क्षेत्रोले का कहना है "सागर संभाग में सबसे ज्यादा शीतलहर नौगांव में देखने को मिल रही है. जहां अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. सागर में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. कोहरा ज्यादा प्रदूषण की स्थिति में हानिकारक हो सकता है और दृश्यता (visibility) कम हो जाती है. हालांकि सूरज निकलने और हवा चलने पर ये कोहरा धीरे-धीरे छंट जाता है."

सागर में सुबह विजिबिलिटी 300 मीटर से कम (ETV BHARAT)

शहडोल में भी कड़ाके की ठंड, चारों ओर कोहरा

शहडोल जिले में भी शुक्रवार सुबह से ही ठंड का कहर देखने को मिला. शीतलहर चल रही है. दिन के 11 बजे भी कोहरे से पूरा इलाका सराबोर रहा. पिछले कई दिनों से शहडोल जिला मध्य प्रदेश में ही सबसे ठंडा जिला बना हुआ है, तापमान लगातार 5 डिग्री के नीचे बना हुआ है. शुक्रवार को सुबह से ही जिले में अचानक से मौसम फिर से करवट बदली. आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंड से लोगों का हाल बेहाल है. शीतलहर भी चल रही है.

कड़ाके की ठंड से फसलों में पाले का डर (ETV BHARAT)

शहडोल जिले में पारे ने लगाया गोता

पिछले 24 घंटे में शहडोल का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है. शहडोल जिले का कल्याणपुर क्षेत्र सबसे सर्द इलाका बना हुआ है. शहडोल के रहने वाले कपिल गुप्ता बताते हैं "सुबह से ही स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कड़ाके की ठंड की वजह से हर काम देरी से हो रहा है."

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है "पहले से ही इस तरह के मौसम का अनुमान लगाया गया था. कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे का अनुमान लगाया गया था, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है."

फसलों को पाले से कैसे बचाएं

वहीं, कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति कहते हैं "जिस तरह से तापमान 5 डिग्री के नीच लगातार चल रहा है, ऐसे में फसलों में पाला पड़ने की भी आशंका बढ़ जाती है. ठंड को देखते हुए किसान सतत अपनी फसलों की निगरानी करते रहें. फसलों की सिंचाई करते रहें, जिससे नमी बनी रहे. खेतों के मेढ़ों में खरपतवार जो सूखा हो, उसे सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच जब सबसे ठंडा माहौल होता है, वहां धुआं करें तो इससे भी फसलों का पाले से बचाव होता है."