ETV Bharat / state

शहडोल का गंधिया बनेगा धार्मिक पर्यटन का केंद्र, रामपथ गमन मार्ग तीर्थ को लेकर मोहन यादव का ऐलान

गंधिया में शबरी माता की प्रतिमा का अनावरण ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंधिया में शबरी माता की प्रतिमा का अनावरण किया साथ ही रामपथ गमन मार्ग तीर्थ स्थल को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि "शहडोल जिले के जयसिंहनगर क्षेत्र में स्थित ग्राम गंधिया रामपथ गमन स्थल सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा. जब यह पर्यटन का केंद्र बनेगा तो यहां श्रद्धा से लोग आएंगे. भगवान राम को लोग याद करेंगे."

शहडोल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को शहडोल में कई कार्यक्रमों में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले धनपुरी के नवनिर्मित वाटर पार्क का लोकार्पण किया और कई विकास कार्यों की सौगात दी. इसके बाद धनपुरी से वो गंधिया में रामपथ गमन स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीतामढ़ी में शबरी माता की प्रतिमा का अनावरण किया और कई सौगातें दी और कई बड़े ऐलान भी किए.

इसके अलावा ब्यौहारी के लिए भी एक घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "ब्यौहारी की ओर से संजय गांधी डुबरी टाइगर रिजर्व का एक गेट ब्यौहारी की ओर से भी खोला जाएगा, अगर व्यावहारिक होगा तो वह गेट खोला जाएगा." इसकी घोषणा भी उन्होंने की है.

पर्यटन का केंद्र बनेगा गंधिया (ETV Bharat)

गंधिया का सीतामढ़ी क्यों है फेमस?

शहडोल के जयसिंहनगर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है गंधिया ग्राम और यहीं पर स्थित है वो स्थल जहां पर भगवान श्रीराम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान एक रात गुजारी थी. इसके बाद यह मार्ग आगे छत्तीसगढ़ की सीमा हरचौका की ओर जाता है, जहां से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन का पहला पड़ाव भी माना जाता है.

गंधिया में शबरी माता की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)

इतिहासकार रामनाथ परमार बताते हैं कि "शोधकर्ताओं के मुताबिक भगवान राम के वनवास से जुड़े जो 248 प्रमुख स्थल चिन्हित किए गए हैं, उनमें शहडोल का ये गंधिया ग्राम भी शामिल है. ऐसी मान्यता है कि यहां पर श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यहां पर एक रात रुककर विश्राम किया था. इसी विश्राम स्थल को ऐतिहासिक तीर्थस्थल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है. राम पथ गमन मार्ग में भी इसका वर्णन किया गया है."

रामपथ गमन मार्ग तीर्थ को लेकर मोहन यादव का ऐलान (ETV Bharat)

शहडोल में घोषणाओं की झड़ी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल में घोषणाओं की झड़ी लगा दी. सबसे पहले धनपुरी में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए शहडोल सिंचाई कांप्लेक्स निर्माण की घोषणा की और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से उस योजना से 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाने का एलान किया है. जिससे 122 गांव को लाभ होगा.

शहडोल में घोषणाओं की झड़ी (ETV Bharat)

इसके अलावा जैतपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की. शहडोल मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के संबंध में विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीट वृद्धि करने की बात कही. शहडोल जिले में 160 करोड़ रुपए लागत से 45 किलोमीटर सड़क निर्माण, जैतपुर महाविद्यालय में कला और विज्ञान संकाय के भवन निर्माण की भी घोषणा की. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहां नया महाविद्यालय आरंभ करने की भी घोषणा की.