लाड़ली बहना को लेकर फिर बोले मोहन यादव, पैसों को लेकर कह दी बड़ी बात

लाड़ली बहना को लेकर फिर बोले मोहन यादव, पैसों को लेकर कह दी बड़ी बात
मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को शहडोल पर पहुंचे, यहां उन्होंने विकास कार्यों का लोकापर्ण किया, सभा को संबोधित
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 5:47 PM IST
शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव शहडोल जिले के दौरे पर रहे. जहां उन्होंने सबसे पहले धनपुरी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यहां पर करोड़ों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित वाटर पार्क का लोकार्पण किया. साथ ही कई विकास कार्यों की सौगातें दी, वहीं इसके बाद राम पथगमन मार्ग तीर्थ स्थल गलिया में भी शबरी माता के प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान धनपुरी में उन्होंने एक बार फिर से लाड़ली बहना को लेकर बड़ी बात कही है.
लाड़ली बहना पर बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनाओं को लेकर बड़ी बात कही है. साथ ही उनसे आवाहन भी किया है. कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि "यहां पर माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, जब से हमने लाड़ली बहना योजना चालू की थी, ₹1000 से 2023 में ये योजना चालू हुई थी. हमारी सरकार बनने के बाद हम धीरे-धीरे करके लगातार लाड़ली बहनाओं के लिए भी पैसे बढ़ा रहे हैंय जब बहनों को पैसे देने की बात आती है, तो कांग्रेसी कहते क्यों पैसे बढ़ा रहे हो, लाड़ली बहना शराब पी जाती हैं. उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती है, माता बहनों के लिए ऐसी भावना रखने के लिए.
सीएम ने सभी माता बहनों से आवाहन करते हुए कहा कि "याद रखना कांग्रेसियों ने आपको इन शब्दों के माध्यम से गाली दी है. आप भी हिसाब पक्का रखना. साल 2023 की तरह आने वाले 2028 में घर बिठाना है. माताएं बहने बताएंगी अब तुमको गाली देने का परिणाम क्या होता है. हमारी सरकार माताओं बहनों को प्रणाम करती है, उनका आशीर्वाद लेती है. रक्षाबंधन सावन महीने में आता है, और भैया दूज दिवाली के बाद आता है, ये साल के 2 दिन हमको याद होते हैं. हमने कहा 2 नहीं अब हर महीने रक्षाबंधन मनेगा. हर महीने डेढ़ हजार रुपए पहुंचाएंगे. ये हमारी सरकार का काम है, क्योंकि बहनों के हाथ में पैसे जाते हैं, तो वो पूरे घर परिवार के काम आते हैं.
शहडोल में दो जगहों पर सीएम गरजे
मुख्यमंत्री मोहन यादव शहडोल में 2 जगह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. पहले उन्होंने शहडोल के धनपुरी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता निभाई. जहां कई करोड़ रुपए से बने नए वॉटर पार्क का लोकार्पण किया. साथ ही कई विकास कार्यों की सौगातें भी दी. इसके अलावा कई घोषणाएं भी की है. उन्होंने गंधिया में रामपथ गमन तीर्थ स्थल पर शबरी माता के प्रतिमा का अनावरण किया.