ETV Bharat / state

मोहन यादव ने विंध्य क्षेत्र को दी बड़ी सौगात, ग्रीन एक्सप्रेस-वे से नॉन स्टॉप पहुंचें कटनी से सिंगरौली

मोहन यादव ने विंध्य क्षेत्र को दी बड़ी सौगात ( ETV BHARAT )

शहडोल : मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है. शहडोल दौरे पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा में कटनी से सिंगरौली ग्रीन एक्सप्रेस वे (फोरलेन सड़क) की घोषणा की. शहडोल के ब्यौहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने और भी कई बड़ी घोषणाएं कर लोगों को खुश कर दिया.

कटनी-सिंगरौली फोरलेन से पूरे विंध्य क्षेत्र को लाभ