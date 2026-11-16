मोहन यादव ने विंध्य क्षेत्र को दी बड़ी सौगात, ग्रीन एक्सप्रेस-वे से नॉन स्टॉप पहुंचें कटनी से सिंगरौली
शहडोल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी-सिंगरौली ग्रीन एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान किया. इसका लाभ पूरे विंध्य को मिलेगा. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:34 PM IST
शहडोल : मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है. शहडोल दौरे पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा में कटनी से सिंगरौली ग्रीन एक्सप्रेस वे (फोरलेन सड़क) की घोषणा की. शहडोल के ब्यौहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने और भी कई बड़ी घोषणाएं कर लोगों को खुश कर दिया.
कटनी-सिंगरौली फोरलेन से पूरे विंध्य क्षेत्र को लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "कटनी से सिंगरौली तक फोरलेन सड़क बनने से यहां के सभी क्षेत्रों को लाभ होगा. सड़क मार्ग से कटनी से सिंगरौली जाना बेहद आसान हो जाएगा. कटनी से सिंगरौली तक के इलाके की तस्वीर बदल जाएगी. कटनी से हाईवे ग्रीन एक्सप्रेस-वे विजय सोता से बरिगवां से होता हुआ सिंगरौली तक जाएगा. इससे पूरा संभाग लाभान्वित होगा. कटनी से लेकर के सिंगरौली तक जितने भी रास्ते के विधानसभा क्षेत्र और जिले होंगे, हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा." अभी कटनी से सिंगरौली जाने के लिए काफी घूमकर जाना पड़ता है. फोरलेन बनने से समय और धन की बचत होगी."
मऊ से चरखारी तक सड़क बनाने की घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी से सिंगरौली तक फोरलेन सड़क बनाने के अलावा ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए लागत से 18 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क बनाने, हनुमान मंदिर तक सुगम आवागमन के लिए 13 करोड़ लागत से बनने वाली सड़क को मंजूर करने, मऊ से चरखारी तक नई सड़क बनाने की घोषणा भी की. इसके अलावा शहडोल में डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक सुविधाओं से लेस ऑडिटोरियम बनाने, संजय टाइगर रिजर्व के लिए नया प्रवेश द्वार बनाने, हाथियों के सर्वेक्षण के लिए विशेष टीम शहडोल भेजने की भी घोषणा की.
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प्रदेश में 2 लाख नए पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा "शहडोल में नया इंडस्ट्रियल पार्क का जल्द ही भूमिपूजन होगा. इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा. राज्य सरकार ने अब तक 85 हजार पदों पर भर्ती की है. आगे भी 2 लाख नए पदों पर नौकरी दी जाएगी. मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है. लगातार बड़े निवेशक मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उत्साहित हैं."