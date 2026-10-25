मोहन यादव का शहडोल को करोड़ों का गिफ्ट, तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के खाते में खटाखट गिरेंगे पैसे
रविवार को शहडोल के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, तेंदूपत्ता बोनस को लेकर गुड न्यूज, कई विकास कार्यों की सौगात देंगे. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:13 AM IST
शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रविवार को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे. जारी कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 2:05 बजे शहडोल हेलीपैड पहुंचेंगे एवं स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागिता निभाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 3:10 बजे हेलीपैड शहडोल से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे. इस दौरान कई सौगात भी देंगे. ये कार्यक्रम शहडोल जिला मुख्यालय के बाणगंगा मेला मैदान में होगा. इस दौरान ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया गया है.
तेंदूपत्ता तोड़ने वालों को मिलेगा बोनस
कार्यक्रम में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस का लाभ दिया जाएगा. कार्यक्रम में शहडोल के साथ अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना जिले के तेंदूपत्ता संग्राहक एवं हितग्राही शामिल होंगे. तेंदूपत्ता संग्राहकों के कुल 9,77,696 हितग्राहियों को 22 करोड़ 89 लाख 9 हजार 461 रुपये से अधिक की बोनस राशि बांटी जाएगी.
कई निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहडोल जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत प्रस्तावित 89 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे. इन कार्यों की कुल लागत 379 करोड़ 45 लाख रुपये है. इन निर्माण कार्यों में सड़क एवं पुल निर्माण, शासकीय विद्यालयों के भवन, छात्रावास, महाविद्यालयीन भवन, पुलिस विभाग के कार्यालय एवं आवास, विद्युत उपकेंद्र तथा खेल सुविधाओं का विकास शामिल है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहडोल जिले में 82 28 लाख रुपये की लागत के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे. इन विकास कार्यों में आठ विभागों के निर्माण कार्य शामिल हैं. इन कार्यों से जिले में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती देने का प्रयास है.
ये एरिया नो फ्लाइंग जोन घोषित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शहडोल जिले के आगमन को मद्देनजर रखते कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बाणगंगा मेला मैदान का निरीक्षण किया. सुरक्षा व्यवस्था के तहत हेलीपेड जमुई से बाणगंगा मेला मैदान तक के क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन एवं नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है. पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, ''मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीपेड जमुई, वीआईपी मार्ग तथा बाणगंगा मेला मैदान में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून एवं अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है.''
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ट्रैफिक हुआ डायवर्ट
निर्धारित क्षेत्र में हेलीपेड जमुई से बघेल ढाबा तिराहा, किआ शोरूम जमुआ तिराहा, लल्लू सिंह चौक, नया बस स्टैंड एवं कोटमा तिराहा होते हुए कार्यक्रम स्थल बाणगंगा मेला मैदान तक का वीआईपी मार्ग शामिल है. जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंधात्मक व्यवस्था 25 अक्टूबर 2026 को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावशील रहेगी. आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. आदेश में वाणिज्यिक उड़ानों तथा फोटोग्राफी के लिए लगाए गए शासकीय ड्रोन को प्रतिबंधात्मक व्यवस्था से मुक्त रखा गया है.