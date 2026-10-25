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मोहन यादव का शहडोल को करोड़ों का गिफ्ट, तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के खाते में खटाखट गिरेंगे पैसे

मोहन यादव का शहडोल को करोड़ों का गिफ्ट ( ETV Bharat )

शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रविवार को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे. जारी कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 2:05 बजे शहडोल हेलीपैड पहुंचेंगे एवं स्थानीय कार्यक्रमों में सहभागिता निभाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर 3:10 बजे हेलीपैड शहडोल से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे. इस दौरान कई सौगात भी देंगे. ये कार्यक्रम शहडोल जिला मुख्यालय के बाणगंगा मेला मैदान में होगा. इस दौरान ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया गया है.

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