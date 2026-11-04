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100 किलोमीटर के पैदल मार्च पर निकल पड़े छात्र, कलेक्टर से मिलने की जिद्द पर अड़े

शहडोल में 100 किलोमीटर के पैदल मार्च पर निकल पड़े छात्र ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों छात्रावासों के छात्र आए दिन कलेक्टर से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और उनसे मिलने के लिए हॉस्टल से निकलकर पैदल ही जिला मुख्यालय के लिए चल पड़ते हैं. शहडोल जिले में बुधवार को एक बार फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब ब्यौहारी के मॉडल खंडोली स्कूल के छात्र स्कूल और छात्रावास से निकलकर जिला मुख्यालय में कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही रवाना हो गए और 100 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने का फैसला कर लिया.

फिर कलेक्टर से मिलने पहुंचे छात्र