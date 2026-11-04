100 किलोमीटर के पैदल मार्च पर निकल पड़े छात्र, कलेक्टर से मिलने की जिद्द पर अड़े
शहडोल में हॉस्टल के छात्रों को आखिर हुआ क्या, आए दिन कलेक्टर से मिलने की चाहत, क्या सच में कुछ गड़बड़ है. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 5:10 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों छात्रावासों के छात्र आए दिन कलेक्टर से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और उनसे मिलने के लिए हॉस्टल से निकलकर पैदल ही जिला मुख्यालय के लिए चल पड़ते हैं. शहडोल जिले में बुधवार को एक बार फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब ब्यौहारी के मॉडल खंडोली स्कूल के छात्र स्कूल और छात्रावास से निकलकर जिला मुख्यालय में कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही रवाना हो गए और 100 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने का फैसला कर लिया.
फिर कलेक्टर से मिलने पहुंचे छात्र
शहडोल जिले के ब्यौहारी के मॉडल खंडोली स्कूल से छात्र छात्रावास से निकलकर शहडोल जिला मुख्यालय में कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही रवाना हो गए, बताया जा रहा है कि छात्रावास के छात्र वहां की अव्यवस्थाओं से नाराज हैं और उन्होंने 100 किलोमीटर दूर का सफर तय करने का फैसला कर लिया. छात्र रीवा शहडोल स्टेट हाईवे पर लगातार आगे बढ़ ही रहे थे कि 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद जब वह आगे निकल आए तो फिर उन्हें प्रशासन की टीम ने रोक लिया और समझाने की कोशिश करने लगे.
छात्रावास की दीवार लांघकर छात्राएं भी 40 किलोमीटर पैदल चल कर कलेक्टर से मिलीं
हैरानी की बात यह है कि इन छात्रों के पैदल मार्च के एक दिन पहले जयसिंहनगर के आवासीय विद्यालय की छात्राएं भी छात्रावास की दीवार लांघकर फोन कर करीब 40 किलोमीटर पैदल सफर तय करके कलेक्टर से मिलने निकल पड़ी थीं और कलेक्टर से मिलकर ही उन्होंने दम लिया. इससे पहले भी जिले के अलग-अलग आवासीय छात्रावास के छात्र अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर इसी तरह जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च कर चुके हैं. बताया जा रहा की एक दिन पहले छात्रों के बीच विवाद भी हुआ था. हालांकि, पूरे घटनाक्रम के पीछे छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर उनकी नाराजगी सामने आ रही है.
छात्र-छात्राओं में कलेक्टर से मिलने की जिद्द, लगातार सामने आ रही है
शहडोल जिले के छात्रावास में छात्र-छात्राओं का निकल कर कलेक्टर से मिलने की जिद्द, लगातार सामने आ रही है और इन मामलों ने अब शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग की व्यवस्थाओं पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिनके समाधान के लिए मासूम बच्चे स्कूल और छात्रावास छोड़कर 100 किलोमीटर पैदल चलने का जोखिम उठाने को तैयार हो जा रहे हैं.
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इस पूरे मामले को लेकर शहडोल जिला शिक्षा अधिकारी अतुल चौधरी ने बताया कि "बच्चे पैदल निकले हैं, जानकारी के अनुसार उनकी सड़क की डिमांड है साथ ही एक दिन पहले बच्चों के बीच विवाद भी हुआ था, जिसके बाद बच्चों को समझा बुझाकर उन्हें ऐसा करने से रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा."