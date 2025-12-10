ETV Bharat / state

जगदाले ट्रॉफी का घमासान, इंदौर ने नर्मदापुरम को हराया, शहडोल उज्जैन का मैच ड्रॉ

शहडोल में 3 दिवसीय एम एम जगदाले ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता समाप्त, इंदौर ने नर्मदापुरम को दी मात, वहीं, शहडोल और उज्जैन में मुकाबला ड्रॉ.

शहडोल में 3 दिवसीय एम एम जगदाले क्रिकेट प्रतियोगिता (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 10, 2025

Updated : December 10, 2025 at 3:33 PM IST

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में इन दिनों क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा है, प्रदेश की दिग्गज टीमें इस आदिवासी अंचल में क्रिकेट का बेहतरीन मुकाबला खेल रही हैं. एम एम जगदाले ट्रॉफी के पहले राउंड का मैच शहडोल में खेला गया. जिसमें एक साथ दो अलग-अलग मैच खेले गए. इस 3 दिवसीय मैच में इंदौर ने बाजी मार ली. उज्जैन और शहडोल के बीच मैच ड्रॉ हो गया. पहली पारी में बढ़त के आधार पर शहडोल की टीम 3 पॉइंट लेने में कामयाब रही.

शहडोल और उज्जैन के बीच मुकाबला ड्रॉ

शहडोल में 7 से 9 दिसंबर के बीच एम एम जगदाले ट्रॉफी क्रिकेट खेला गया. यह मुकाबला शहडोल और उज्जैन के बीच खेला गया. मंगलवार (9 दिसंबर) को मुकाबला खत्म हो गया, जोकि ड्रॉ पर समाप्त हुआ. शहडोल और उज्जैन के बीच खेले गए मैच में उज्जैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उज्जैन की टीम पहली पारी में 213 रन पर ही ढेर हो गई, जिसके जवाब में शहडोल ने पहली पारी में 340 रन बनाया और पहली पारी में 127 रन की बढ़त भी हासिल की.

इंदौर ने नर्मदापुरम को हराया (ETV Bharat)

दूसरी पारी में 263 रन का लक्ष्य

पहली पारी में शहडोल की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज देवांश सोनी ने शानदार बैटिंग करते हुए 108 रन बनाए, उज्जैन ने दूसरी पारी में जवाबी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 6 विकेट के नुकसान पर 389 रन ठोंक दिया और अपनी दूसरी पारी भी घोषित कर दी. इस तरह से शहडोल के सामने दूसरी पारी में 263 रन का लक्ष्य रखा.

देवांश सोनी और युवराज खटवानी को मिला मैन ऑफ द मैच

जिसके जवाब में शहडोल की टीम ने दो विकेट खोकर 61 रन बना लिए थे, तभी दिन का खेल खत्म हो गया और मैच ड्रॉ पर आकर समाप्त हुआ, देवांश सोनी और युवराज खटवानी को संयुक्त तौर पर मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया. उज्जैन की ओर से दूसरी पारी में युवराज खटवानी ने 126 रन की पारी खेली, शहडोल की टीम को पहली पारी में बढ़त के आधार पर 3 पॉइंट मिले तो वहीं उज्जैन की टीम को एक पॉइंट दिया गया.

शहडोल में एम एम जगदाले ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला इंदौर और नर्मदापुरम के बीच खेला गया. यह मैच भी 7 दिसंबर से ही शुरू हो गया था, तीन दिवसीय मैच में इंदौर की टीम ने नर्मदापुरम को 255 रन से बड़ी हार दी, इंदौर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ प्रदर्शन दिखाया और 8 विकेट पर 516 रन बनाए. जिसके जवाब में नर्मदापुरम की टीम पहली पारी में 197 रन पर ही ढेर हो गई. फिर नर्मदापुरम को इंदौर ने फॉलोऑन खेलने को दिया और फॉलोऑन खेलते हुए नर्मदापुरम की टीम 64 रन पर ही ढेर हो गई. इंदौर की ओर से सोमांश शर्मा ने दूसरी पारी में 102 रन बनाए और 7 विकेट भी हासिल की, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया.

शहडोल डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, अजय द्विवेदी ने बताया कि "एम एम जगदाले ट्रॉफी के पहले राउंड के जो दो मुकाबले शहडोल में खेले गए दोनों ही शानदार रहे. पहले मैच में इंदौर ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की तो वहीं दूसरा मैच शहडोल और उज्जैन के बीच खेला गया. शहडोल और उज्जैन के बीच मैच ड्रा हो गया. हालांकि इसमें शहडोल की टीम 3 पॉइंट लेने में कामयाब रही."

संपादक की पसंद

