ETV Bharat / state

शहडोल में एमएम जगदाले ट्रॉफी का घमासान, इंदौर के बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

शहडोल में क्रिकेट का महायुद्ध, एमएम जगदाले टूर्नामेंट में रोमांचक रहा पहला दिन. इंदौर और नर्मदापुरम के बीच खेले गए मैच ने उगली आग.

SHAHDOL MM JAGDALE TROPHY
एमएम जगदाले ट्रॉफी का शानदार मुकाबला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 10:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: आदिवासी अंचल शहडोल में इन दिनों क्रिकेट का रोमांच चरम पर है. यहां पर एमएम जगदाले ट्रॉफी के एक साथ 2 मुकाबले अलग-अलग स्टेडियम में खेले जा रहे हैं. ये मैच 3 दिनों तक खेले जाएंगे. पहले दिन का खेल खत्म हो गया है. क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है, जब एक साथ प्रदेश की दिग्गज टीमों के बीच घमासान देखने को मिल रहा है.

जगदाले ट्रॉफी का घमासान

शहडोल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील खरे बताते हैं कि "एमएम जगदाले ट्रॉफी के तहत ये अंडर 15 के मैच होते हैं, जो की शहडोल में इस बार इंटर डिवीजन मैच मिला हुआ है. इसमें नर्मदापुरम और इंदौर का मैच है, जो एमपीसीए के अपने नए स्टेडियम में चल रहा है. वहीं दूसरा मैच शहडोल और उज्जैन के बीच गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है. ये तीन-तीन दिन के मैच हैं. 15 दिन का प्रोग्राम है."

इंदौर के खिलाड़ी शौरिष चिनानी के बल्ले ने उगली आग (ETV Bharat)

शहडोल के सामने उज्जैन की चुनौती

एमएम जगदाले अंडर 15 डिवीजन ट्रॉफी के तहत 7 दिसंबर से शहडोल में 2 मैचों की शुरुआत हुई है. एक मैच शहडोल और उज्जैन के बीच खेला जा रहा है, तो दूसरा मैच इंदौर और नर्मदापुरम के बीच हो रहा है. शहडोल और उज्जैन के बीच चल रहे मुकाबले में पहले दिन का खेल खत्म हो गया है.

Under 15 Division Trophy shahdol
शहडोल में क्रिकेट का महायुद्ध (ETV Bharat)

जिसमें शहडोल ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं, तो वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी उज्जैन की टीम ने पहली पारी में 213 रन बनाए हैं. उज्जैन के खिलाड़ी युवराज खटवानी ने 75 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे दिन के मुकाबले में शहडोल और उज्जैन के बीच किस तरह का घमासान होता है.

दूसरा मुकाबला इंदौर वर्सेस नर्मदापुरम

दूसरा मुकाबला इंदौर और नर्मदापुरम के बीच खेला जा रहा है, जहां इंदौर की टीम ने पहले दिन के खेल में 6 विकेट खोकर 362 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है. इंदौर टीम के खिलाड़ी शौरिष चिनानी ने 130 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है, जबकि समीर मांझी ने 94 रन टीम के लिए जुटाए हैं. समीर कांकेर ने 52 रन की पारी खेली है. इंदौर के बल्लेबाजों ने पहले दिन के खेल में नर्मदापुरम के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है. नर्मदापुरम के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया है."

TAGGED:

SHAHDOL NEWS
UNDER 15 DIVISION TROPHY SHAHDOL
SHAHDOL CRICKET MATCH
MADHYA PRADESH SPORTS
SHAHDOL MM JAGDALE TROPHY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.