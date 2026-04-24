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शादी समारोह में गई थी नाबालिग, अगवा कर किया दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार

शहडोल: मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं. कहीं दुष्कर्म तो कहीं छेड़छाड़ की घटनाएं सुनने मिलती रहती है. इसी तरह एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. शहडोल में एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, आगे की जांच जारी है.

शर्मशार कर देने वाली घटना

घटना शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जहां एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहां तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आई थी. ऐसा आरोप है कि वहीं से तीन आरोपियों ने उसे जबरन स्कूटी में बिठाया और सुनसान जगह ले गए. फिर उसके साथ एक आरोपी ने दुष्कर्म किया है, जबकि दो आरोपी उसके सहयोग में शामिल थे. बताया जा रहा की घटना के दौरान नाबालिग ने विरोध भी किया, लेकिन आरोपियों ने उसे धमकाते हुए वहां से जाने नहीं दिया.

पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा

मौका पाते ही पीड़िता आरोपियों के चंगुल से भाग खड़ी हुई. अपने भाई को फोन किया और पूरी जानकारी दी, भाई तुरंत ही अपने बहन के बताए हुए जगह पर पहुंचा. जब मौके पर पहुंचा, तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे. इसके बाद पीड़िता अपने घर आई और भाई व परिवार को इस घटना की पूरी जानकारी दी. इस पूरे घटना के बाद परिवार वाले पीड़िता को पुलिस के पास लेकर पहुंचे और इसकी शिकायत पुलिस के पास की. पुलिस ने शिकायत मिलते ही नामजद तीन आरोपियों पर मामला भी दर्ज किया है.