हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रोडक्ट को लगेंगे पंख, ऑनलाइन मिलेंगे शहडोल के कालीन और गोंडी पेंटिंग
शहडोल के छतवई में खुला हस्तशिल्प एवं हथकरघा ट्रेनिंग सेंटर, लोगों को मिलेगा रोजगार, विदेशों तक पहुंचेगे प्रोडक्ट. ऑनलाइन बिक्री की तैयारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 11:15 AM IST
शहडोल: छतवई में स्थित संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम छटवई में डीएमएफ मद से साल 2024-25 योजना अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया गया. मध्य प्रदेश शासन की कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल ने इसका शुभारंभ किया.
हथकरघा से शहडोल को मिलेगी नई पहचान
इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल ने कहा है कि, ''हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम छतवई से शहडोल जिले को एक नई पहचान मिलेगी. हथकरघा गतिविधियों के प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.'' उन्होंने कहा कि, ''केंद्र एवं राज्य सरकार महिलाओं के हुनर को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, महिलाएं हस्तशिल्प एवं हथकरघा की कला सीख कर अपने हुनर को आगे बढ़ाएं, और आत्म निर्भर बने.''
ऑनलाइन वेबसाइट से प्रोडक्ट बेचने की तैयारी
मंत्री जायसवाल ने कहा कि, ''कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादन के विक्रय के लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी तैयार की जाएगी. जिसमें उत्पादों की जानकारी एवं मूल्य प्रदर्शित होंगे. इस वेबसाइट के माध्यम से शहडोल जिले के छतवई में निर्मित कालीन, मूर्तियां, गोंडी पेंटिंग सहित अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की जानकारी देश-विदेश तक पहुंचेगी.''
इन चीजों की दी जाएगी ट्रेनिंग
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहडोल जिले के छतवई में स्थित हथकरघा एवं हस्तशिल्प में डीएमएफ योजना वर्ष 2024_25 अंतर्गत 50 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें स्वीकृत काष्ठ शिल्प, गोंडी पेंटिंग, कालीन एवं दरी बुनाई के प्रशिक्षण दिए जाएंगे. ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को मंत्री ने कहा कि, ''सभी ट्रेनिंग लेने वाले लोग बड़े लगन से मेहनत करें, ट्रेनिंग करें और अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचाएं.''
स्थानीय कलाकारों की कलाकारी को सराहा
कार्यक्रम के दौरान ग्राम उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल स्वतंत्र प्रभार ने स्थानीय कारीगरों से मुलाकात कर संवाद किया. स्थानीय कलाकारों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया था, जिसमें कालीन दरी एवं काष्ठ शिल्प का अवलोकन भी किया और उनकी कलात्मक चीजों की जमकर सराहना भी की.