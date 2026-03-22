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मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, विचारपुर में 5 करोड़ की लागत से बनेगा फुटबॉल स्टेडियम

विचारपुर में बनेगा फुटबॉल स्टेडियम ( ETV Bharat )