मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, विचारपुर में 5 करोड़ की लागत से बनेगा फुटबॉल स्टेडियम
मिनी ब्राजील विचारपुर में बनेगा फुटबॉल स्टेडियम, खेल मंत्री विश्वास सांगर ने स्टेडियम के लिए बजट किया पास, खिलाड़ियों को धूल में नहीं खेलना पड़ेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 1:53 PM IST
शहडोल: विचारपुर गांव का नाम अब मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध है, और अब ये देश दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है. लेकिन लंबे समय से मिनी ब्राजील को यहां खेल सुविधाओं की दरकार थी, एक अच्छे खेल मैदान की दरकार थी. अभी यहां के खिलाड़ी धूल भरे मैदान में खेलने को मजबूर हैं. ऐसे में अब यहां के खिलाड़ियों के लिए और अच्छी खबर आई है, यहां एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है. जिसके लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपए की शासकीय स्वीकृति भी मिल गई है.
खेल मंत्री ने विधायक को दी अच्छी खबर
जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक मनीषा सिंह ने बताया है कि, ''3 सितंबर 2025 को सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग से मिलकर उन्होंने शहडोल जिले के विचारपुर गांव के लिए कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था.
जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने 12 मार्च को पत्र जारी करके बताया है कि, विचारपुर में खेल सुविधा के विस्तार के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति खेलो इंडिया स्माल सेंटर निर्माण के लिए प्रदान कर दी गई है. जिससे एक बार फिर से शहडोल जिले के विचारपुर गांव में एक बड़े फुटबॉल मैदान बनने की दिशा में अच्छी खबर है. इन पैसों से शहडोल जिले के विचारपुर गांव में फुटबॉल ग्राउंड, बाउंड्री वॉल चेंजिंग रूम पवेलियन निर्माण और ऑफिशल रूम के लिए यह प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी गई है.''
मोदी के मन में बसता है गांव
शहडोल जिला मुख्यालय से लगा हुआ है विचारपुर गांव. इस गांव की पहचान अब मिनी ब्राजील के नाम से होने लगी है. क्योंकि इस गांव में फुटबॉल का गजब क्रेज है. यहां फुटबॉल के कई नेशनल खिलाड़ी आपको राह चलते, घर-घर में मिल जाएंगे. अच्छी बात ये है कि विचारपुर आदिवासी बाहुल्य गांव है, फिर भी यहां लड़के लड़कियां सभी फुटबॉल खेलती हैं, और फुटबॉल का इनमें एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है.
इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं. मिनी ब्राजील के नाम से विचारपुर गांव को संबोधित कर चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने मन की बात में भी जिक्र किया है. सितंबर 2023 को वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के दौरान जिक्र किया था. 16 मार्च 2025 को अमेरिकन पॉडकस्टर से चर्चा के दौरान कहा. इसके अलावा 31 अगस्त 2025 को मन की बात कार्यक्रम में विचारपुर का जिक्र कर चुके हैं.
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खेल मैदान बनने से खिलाड़ियों को होगा लाभ
यहां 'खेलो इंडिया स्माल सेंटर' बनने के बाद खिलाड़ियों को लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन जब खेल मैदान ही सही से न हों, खिलाड़ी धूल भरे मैदान में खेलने को मजबूर हों तो फिर जुनून कितना भी हो वो बड़े मैच के लिए कैसे तैयार हो सकेंगे. ऐसे में अब जब विचारपुर गांव में खेल मैदान बनाने की तैयारी चल रही है, तो यहां के क्रेजी खिलाड़ियों के भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है.