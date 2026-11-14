मध्य प्रदेश का सीक्रेट विलेज! ठंड में आते हैं विदेशी मेहमान, सैकड़ों प्रजाति के पक्षी हथवार को बना रहे जन्नत
बनास नदी के किनारे बसा है खूबसूरत गांव हथवार, नदी के तटों पर पहुंचने लगे विदेशी मेहमान, इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाएं. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 5:18 PM IST
शहडोल: शहडोल जिला खूबसूरत जंगल, नदी, झरने और अद्भुत मौसम के लिए जाना जाता है. इसीलिए यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं. आज बात एक ऐसे ही अद्भुत जगह की करेंगे, जहां का खूबसूरती, वहां की नदी और वहां आने वाले विदेशी मेहमान इस जगह को ठंड के मौसम में अद्भुत बनाते हैं. इस बार तो यहां पर विदेशी पर्यटकों के भी आने की उम्मीद की जा रही है, जिसके लिए विशेष तैयारी भी की गई है.
शहडोल जिले के इतिहासकार रामनाथ परमार बताते हैं कि, ''इस ट्राइबल जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. कई ऐसी अद्भुत जगह हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी मनमोहित हो जाए. शहडोल जिले के ब्यौहारी मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है हथवार गांव, जो बनास नदी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत गांव है. बनास नदी का ये किनारा अलग-अलग तरह के पक्षियों के लिए जाना जाता है. यहां पर प्रवासी पक्षी भी पहुंचते हैं. ठंड शुरू होते ही इनका आना भी शुरू हो चुका है. इस गांव में प्रकृति का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, बनास नदी, हरा भरा जंगल, पहाड़ियां और प्रवासी पक्षी इसे और भी रोमांचक बनाते हैं.''
बनास नदी के किनारे प्रवासी पक्षियों की चहचाहहट
पर्यटन के हिसाब से यह अद्भुत जगह है. खास बात ये है की ठंड की शुरुआत होते ही बनास नदी के किनारे प्रवासी पक्षियों की चहचाहहट सुनाई देने लग जाती है. धीरे-धीरे इन्हें देखने और यहां के प्राकृतिक नजारे का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का भी आना-जाना शुरू हो जाता है. खासकर अलग-अलग तरह के पक्षियों की तस्वीर लेने का जिनको शौक होता है, ऐसे एक्सपर्ट भी वहां पहुंचते हैं. कुछ लोग तो यहां पर पक्षियों का सर्वे भी कर चुके हैं, जिसमें कई तरह के पक्षियों की पहचान भी की गई है. कुल मिलाकर इस इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. एक बार जो आए, बार-बार आने का उसका मन करने लगता है.
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कई तरह के पक्षियों का है जमावड़ा
हथवार गांव के रहने वाले रामकेश पटेल बताते हैं कि, ''इस क्षेत्र में अलग-अलग तरह के पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिलता है. इस क्षेत्र में पक्षियों को लेकर सर्वे भी हुआ था, सर्वे में इस क्षेत्र में 200 से ज्यादा पक्षियों के होने की पुष्टि भी की गई थी. इनमें से ठंड के मौसम में 8 से 10 प्रजाति के प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं. जिसमें ब्रम्हानी बतखों का जोड़ा, जल काग, (क्रोरोमेंटस), बैक टेल्स, शिकारी पक्षी गूज, सहित कई प्रजातियां शामिल हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे पक्षी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना स्थाई बसेरा बनाया है.'' रामकेश पटेल बताते हैं कि, ''हालांकि अभी ठंड की शुरुआत हुई ही है, इसलिए प्रवासी पक्षियों की संख्या कम है. नवंबर के अंतिम सप्ताह तक यहां पर पर्याप्त संख्या में प्रवासी पक्षी नजर आने लगेंगे.''
बताया जाता कि, ये प्रवासी पक्षी मध्य एशिया के अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अनुकूल जलवायु और भोजन की तलाश में बनास नदी के तट पर पहुंचते हैं. मार्च से अप्रैल तक इनका प्रवास रहता है, इसके बाद मौसम में बदलाव के साथ ही ये अपने मूल निवास की ओर लौट जाते हैं. रामकेश पटेल बताते हैं कि, ''सुबह और शाम नदी के किनारों पर पक्षियों की मनमोहक आवाज, पानी में उनकी अठखेलियां और पूरे ग्रुप में उड़ान भरने का अद्भुत दृश्य होता है. जो की प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है.''
हथवार गांव की विशेषता
हथवार गांव की विशेषता सिर्फ प्रवासी पक्षी और नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन के लिहाज से इसलिए भी विशेष है. क्योंकि ये ट्राइबल इलाका है और इस गांव में बैगा जनजाति की बस्ती होने के कारण पर्यटकों को जनजातीय संस्कृति परंपराओं और ग्रामीण जीवन को करीब से जानने का अवसर मिलता है. बनास नदी के पास प्राकृतिक हरियाली, शांत वातावरण, कैंपिंग एवं ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी अनुकूल संभावनाएं बनती हैं.
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विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना
हथवार गांव में मध्य प्रदेश टूरिज्म ने स्थानीय लोगों के माध्यम से पर्यटकों के लिए चार-पांच होम स्टे भी तैयार किए हैं. बताया जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई है कि, इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए विदेशी पर्यटकों को भी जोड़ने के प्रयास किये जायें. मध्य प्रदेश टूरिज्म इस दिशा में प्रयास कर रहा है, विदेशी पर्यटकों का क्षेत्र में आना होता है तो इस क्षेत्र में पर्यटन को बल मिलेगा और यह इलाका भी पर्यटन के लिहाज से अद्भुत हो जाएगा.
इस क्षेत्र में नवंबर से मार्च-अप्रैल के बीच तक पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है. क्योंकि बनास नदी कि कल-कल बहती नदी, उसके किनारे प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा, जंगल, वहां की सुनहरी रेत, पहाड़, बैगा संस्कृति, सब कुछ अद्भुत है. पर्यटन के लिहाज से ये इलाका बिल्कुल परफेक्ट है. पक्षियों की जल क्रीड़ा, विदेशी पक्षियों के झुंड को देखने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. ये प्रवासी पक्षी ठंड शुरू होते ही नवंबर के पहले सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक आना प्रारंभ हो जाते हैं. इसके बाद कुछ महीने तक इनका बसेरा यहीं रहता है, और मार्च अप्रैल के अंत तक यहां से उड़ कर जाते हैं.''